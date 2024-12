Ce a făcut Crin Antonescu în ultimii ani, cu adevărat. Avertismentul lui Bogdan Chirieac: Atunci suntem pierduți. Ne va costa mult

Crin Antonescu, candidatul coaliției pro-europene la președinția României, a fost întrebat la Antena 3 CNN cu ce s-a ocupat în ultimii 10 ani. Inițial, a dat un răspuns relativ evitant. Acum, acesta a revenit la întrebare, spunând că în ultimii ani a scris două cărți, una despre România și una despre Europa, a călătorit și s-a îngrijit de copil.

„În acești ani, am avut o seamă de activități. Am citit foarte mult, am studiat tot felul de lucruri, am scris o carte, care e aproape gata, iar alta e într-o fază destul de avansată, am călătorit, am însoțit în creșterea unui copil, pe fiica mea, care a fost și este ceva foarte important pentru mine. Prima carte este pe punctul de a se încheia. O să vedem când o voi lansa. Ea este, repet, în fază de finalizare. A doua este despre Europa, pentru că marile turbulențe prin care trece Europa, atât ca structură politică, cât și ca civilizație, nu sunt de dată foarte recentă. Sunt lucruri care mă preocupă și pe care le-am urmărit în ultimii 15-20 de ani. Este o carte, sigur, cu un caracter eseistic, care vizează mai mult istoria, dar are și trimiteri la politică. În ea discut despre miturile, reușitele, eșecurile politice și chipul Europei în ultimii 15-20 de ani”, a explicat Crin Antonescu.

Analistul Bogdan Chirieac a abordat subiectul într-o intervenție la Antena 3 CNN. Totodată, a discutat despre o posibilă candidatură a lui Victor Ponta, alegerile din 2025, cât și despre căderea PNL la scorul de 13%.

”Pas cu pas și primul pas și tot acolo am rămas”

”Noi am mai avut candidați care au scris cărți, de exemplu Mircea Geoană, Nicolae Ciucă, Klaus Iohannis. În cazul domnului președinte a fost ”Pas cu Pas” și primul pas și tot acolo am rămas. O mare dezamăgire tot ce s-a întâmplat. În două luni își vede de treaba lui. Acum, domnul Crin Antonescu vorbește foarte bine, e un orator înnăscut. Dacă ceea ce a vorbit, ceea ce a discutat o să pună pe hârtie, atunci cred că va fi o carte de succes. Nu îi recomand să o lanseze în campanie electorală pentru că e de rău augur. Poate fi cu ‘ghinion’. Hai întâi să iasă președinte și apoi să vadă lumina zilei, e mult mai bine așa. Eu zic să lanseze cartea direct de la Palatul Cotroceni.

Eu îl aștept și pe domnul Victor Ponta să se înscrie în această cursă. Nu exclud varianta în care Victor Ponta să fie contracandidatul lui Crin Antonescu. Eu îmi doresc ca domnul Crin Antonescu să rămână în această cursă, totuși e o opțiune. La fel și domnul Victor Ponta. Sunt oameni buni pentru președinția României. Se poate ca Victor Ponta să candideze și ca independent. Eu vă spun cu sinceritate că nu cred că s-au copt toți candidații pentru președinție. Astăzi când vorbim ne aflăm tot într-un context imprevizibil pentru România. Nu mi se pare mult diferit față de ce a fost pe 24 noiembrie. Până atunci o să vedem. Mai sunt cel puțin 3 luni până la alegeri, dar nu sunt 3 luni bune. Vorbim de reduceri de cheltuieli, tăieri, iar dacă se întâmplă și majorări de taxe și impozite, atunci suntem pierduți. PNL a ajuns la 13% grație politicii înțelepte duse de ministrul de Finanțe liberal Marcel Boloș. Nu a venit din cer așa rezultatul acesta. Acum a fost schimbat de la Finanțe la Fonduri Europene. S-a dus să distrugă și Fondurile Europene. Cine o fi împotriva României atât de tare? Cine o urăște țara asta atât de tare ca să-l țină pe domnul Boloș acolo? O să aflăm la momentul potrivit, dar ne va costa mult”, a detaliat Bogdan Chirieac.

