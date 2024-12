Crin Antonescu a dezvăluit cine a fost primul lider din coaliție care l-a abordat și cu cine a votat la alegerile parlamentare

Numele lui Crin Antonescu a fost vehiculat în spațiul public în ultimele zile. În perioada în care fostul președinte Băsescu a fost suspendat din funcție, în calitate de președinte al Senatului României, Crin Antonescu a fost președinte interimar al României între 10 iulie 2012 și 27 august 2012.

Fostul lider al național-liberalilor a acceptat, acum, să fie candidatul comun al coaliției formate din PSD, PNL, UDMR și minorități la alegerile prezidențiale din 2025. Crin Antonescu, fost președinte al PNL și al Senatului, a afirmat că nu a avut intenția și nu a cerut să candideze la funcția de președinte, dar a acceptat invitația venită din partea liderilor coaliției PSD-PNL-UDMR și a reprezentanților minorităților naționale de a deveni candidatul unic.

Totodată, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, acesta a explicat cine a venit cu propunerea de a intra în noua cursă pentru Cotroceni și cu cine a votat la alegerile parlamentare.

Alegerile prezidențiale urmează să fie repetate în anul 2025. Anterior, scrutinul prezidențial a fost anulat înainte de turul al doilea, care trebuia să se desfășoare pe 8 decembrie 2024, în urma unei decizii a Curții Constituționale.

Cine a venit cu propunerea „Crin Antonescu candidat comun”

„Primul lider propriu-zis dintre cei trei a fost, într-adevăr, Kelemen Hunor. Totuși, cred că e mai puțin important, pentru că eu am vorbit în primele mele intervenții, doar telefonice, despre propunerea care mi-a fost făcută. Din acest moment, odată implicat, cred că nu mai trebuie «să dau vina pe ei», ca să spunem așa, și vorbesc despre un lucru pe deplin asumat, în deplină cunoștință de cauză și în deplină determinare de către mine însumi. Întâmplarea, probabil, a făcut ca domnul Kelemen Hunor, un om pe care, sigur, îl cunosc de mult, foarte de mult, dacă mă gândesc, de pe vremea guvernelor Convenției Democratice, când eu eram ministrul Sportului, domnia sa era secretar de stat la Cultură, să mă abordeze. E o stimă reciprocă, din partea mea, în orice caz. Noi nu mai vorbisem în ultimii 10 ani. N-am mai vorbit deloc. Nu am mai avut prilejul. În 2014, mă rog, când m-am retras eu, nu eram în cele mai fericite relații politice, pentru că USL nu cooptase la guvernare UDMR, având atunci un scor foarte mare. În fine, relațiile la nivel personal au fost întotdeauna bune și da, dânsul a fost primul lider care m-a întrebat. Eu eram la Bruxelles, cum am spus, și nu am exagerat cu nimic. Eu, în toți acești ani, departe de politică, în sensul activității politice, am tot urmărit ce se întâmplă cu interes. Știți că am și intervenit în diverse momente ale istoriei PNL, chiar și după alegeri. Eu nu am avut până acum ideea că s-ar putea să se pună această problemă în legătură cu mine. Era ultima dintre ele. Am avut și eu, să spun așa, îndoielile mele”, a explicat Crin Antonescu.

Cu cine a votat la alegerile parlamentare

„Favoriți nu am avut neapărat, dar dacă aș spune cu cine am, ar fi interesant. Am votat în Diaspora. La alegerile parlamentare, la Senat, am votat cu PNL, iar la Cameră am votat cu UDMR ca să dau un vot util. Celelalte partide despre care eu credeam că ar fi bine să intre în parlament nu aveau nevoie de atât de multe voturi, și atunci, cum se punea problema la un grad de prezență mare că UDMR va fi la limită, am făcut această alegere. Eu consider UDMR, fără a fi maghiar, o formațiune serioasă, poate chiar cea mai serioasă la momentul în care vorbim în peisajul politic românesc”, a spus Crin Antonescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News