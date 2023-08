Criminala din Mangalia a povestit în detaliu cum și-a ucis prietena din copilărie și cine a ajutat-o să care geamantanul

Loredana, tânăra care și-a ucis prietena într-un hotel din stațiunea Saturn, a povestit în detaliu cum a procedat în noaptea crimei și cine a ajutat-o să care geamantanul în care se afla trupul Alinei, conform Antena 3 CNN.

Loredana și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor.

După ce a ucis-o pe prietena sa din copilărie, Loredana a băgat trupul neînsuflețit al acesteia chiar în valiza care aparținea victimei. A coborât-o cu liftul și a plecat cu taxiul spre parc.

Se pare că tânăra a fost ajutată să urce valiza în taxi de un prieten care trecea întâmplător prin fața hotelului în acea noapte. La sosirea în parcul din Mangalia, cel care a ajutat-o pe Loredana să dea valiza jos din taxi a fost chiar șoferul.

Tânăra a lăsat cadavrul în parc, a luat valiza înapoi și a pus-o la loc, în cameră. Era liberă în ziua aceea, dar a fost chemată la muncă și lucra când au ajuns polițiștii.

La crimă, Loredana a folosit un cuțit pe care îl aveau în cameră.

În ceea ce privește motivul care a determinat-o pe Loredana să o ucidă pe Alina, se pare că a fost vorba de o ceartă mai veche, iar victima avea în plan să meargă acasă.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel”, a spus Loredana.

„Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, a mai spus fata.

Ce a spus taximetristul

„Am întrebat-o: Bă, dar ce ai aici, că e foarte greu? E foarte greu ăsta, ce e cu el?. / Nu pot să îl ridic că mă doare mijlocul. A venit un băiat și a ajutat-o. Mi-a zis să o duc la un bancomat și de acolo a zis să o las la gară”, a explicat bărbatul.

„Am lăsat-o în parc și de acolo nu știu ce s-a mai întâmplat. Nu era speriată, nu era absolut nimic. Era normală”, a mai spus el.

Loredana le-a mai dat detalii procurorilor despre ce s-a întâmplat în parc.

„M-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea. Întrucât nu era nimeni, m-am apropiat de prima bancă și am abandonat trupul Alinei sub această bancă. Am încercat să o pun pe bancă, dar era prea grea și nu am putut”, a spus fata procurorilor, conform Știrile PROTV.

„Am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete și am luat lenjeria și hainele murdare de sânge și le-am pus într-un sac de plastic (...) Acest sac l-am dus dimineață în tomberonul hotelului. Menționez că am apucat să stau o oră în pat, dar nu am reușit să dorm”, a mai spus Loredana.

În noaptea crimei, iubitul victimei a vorbit prin mesaje cu aceasta înainte de a fi ucisă. Băiatul spune că, pe la ora 2, a vorbit cu iubita lui care i-a spus ca vrea să se culce.

Ulterior, tânărul a primit alte mesaje de pe telefonul fetei, la aproximativ 2-3 ore după ce vorbise cu aceasta.

„Pe la 4:30 îmi dă mesaj de pe contul ei că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut mesajul ei, mi-am dat seama că nu este ea. Am insistat să îi scriu, să o sun, și pe la 4:47 îmi scrie că ea pleacă acasă, că fumează o țigară afară pe o bancă, așteaptă să vină taxiul și să am grijă de mine. Când am văzut mesajele eu am continuat să o sun, i-am dat din nou mesaj. Când am văzut că nu răspunde am zis să îi dau mesajul colegei ei, Loredana. Și i-am dat mesaj. Ea mi-a spus că Alina a plecat cu o geantă, dar nu știe unde. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat, că nu îmi vine să cred, dar ea a insistat că a plecat acasă.

Loredana se tot lua de Alina din orice motiv. Alina chiar nu îi lua lucrurile, dar ea se lua de Alina că de ce îi ia lucrurile. Alina mereu îi zicea că nu are nevoie de lucrurile ei. La fel la muncă și la masă când mergeau, Alina își lua mâncare doar pentru ea, și furculiță și lingură. Și Loredana se lua mereu de ea că de ce nu îi aduce și ei tacâmuri. Și se certau mereu de la nimicuri. Se lua de ea tot timpul“, a spus tânărul.

Trupul Alinei a fost găsit la aproximativ o oră după ce prietenul acesteia primise mesaje pe telefon, într-un parc din Mangalia, de un pescar.

