Cosmonauți blocați în spațiu, după ce capsula în care se aflau a fost lovită de un meteorit

Rusia va lansa o navă de salvare spre Stația Spațială Internațională, luna viitoare, pentru a aduce înapoi pe Pământ trei astronauți care au rămas, practic, blocați pe orbită după ce capsula în care au ajuns acolo a fost distrusă de un meteorit, relatează The Guardian, potrivit Ziarul de Iași.

Nava Soiuz MS-22 a suferit avarii și a avut o scurgere puternică de lichid de răcire de radiator în spațiu, provocând anularea unei ieșiri în spațiu programate. Deși agenția spațială a Rusiei, Roscosmos, a spus că lovitura nu a provocat o amenințare directă la adresa echipajului, ea a dus, totuși, la îngrijorări cu privire la o potențială situație de urgență în care toți membrii echipajului trebuie aduși rapid înapoi pe planetă. În condițiile în care scurgerea de lichid a dus la temperaturi crescute în cabină, s-a renunțat la nava MS-22. Sunt șapte persoane, în acest moment, la bordul Stației, deși capsula SpaceX are doar patru locuri.

Roscosmos va lansa o capsulă MS-23 în februarie

După deliberări, Roscosmos a anunțat că va lansa o capsulă MS-23 în februarie, pentru a-i aduce înapoi pe Pământ pe astronauții ruși Serghei Prokopiev și Dmitri Petelin și pe americanul Francisco Rubio.

"Dacă va fi cazul unei situații critice" până atunci, Roscosmos a anunțat că ia în calcul posibilitatea folosirii capsulei avariate MS-22 pentru a-i salva pe astronauți. Planurile inițiale erau ca MS-23 să ducă trei membri ai echipajului în spațiu, însă va ajunge acolo goală pentru operațiunea de salvare. Șeful Roscosmos nu a precizat când se vor întoarce pe planetă cei trei astronauți, dar capsula avariată se va întoarce fără echipaj, după ce va fi înlocuită.

Micrometeoriții sunt fragmente de rocă sau metale, de multe ori la fel de mici precum nisipul, însă reprezintă un pericol semnificativ pentru astronauți. Ei circulă în spațiu la viteze care le depășesc pe cele ale unui glonț, și pot provoca avarii grave dispozitivelor spațiale.

Roscosmos a spus că diametrul meteoritului care a lovit capsula era foarte mic, făcând o gaură de 1 milimetru în diamteru, însă suficient să provoace avarii semnificative. "Gunoiul spațial", creat de oameni poate, de asemenea, să provoace astfel de stricăciuni.

NASA este de acord cu concluziile Roskosmos cu privire la motivele depresurizării Soyuz MS-22

Joel Montalbano, șeful programului US National Aeronautics and Space Administration (NASA) la Stația Spațială Internațională, a declarat că se afla la Moscova, iar reprezentanții acestora sunt de acord cu concluziile Roscosmos despre motivele depresurizării navei spațiale Soyuz MS-22.



"Am făcut multe filmări și inspecții ale găurii și totul indică un micrometeorit, am urmărit ploile de meteori care au avut loc în acea perioadă, dar specialiștii din Houston și Moscova au fost de acord că ploile nu au fost cauza. Suntem în proces de primire de noi informații video, dar suntem de acord cu Roskosmos în această problemă", a spus Montalbano miercuri.

El a menționat că și-a petrecut săptămâna aceasta la Moscova și a luat parte la lucrările comisiei de stat. Montalbano a mai spus că NASA intenționează să negocieze cu companii aerospațiale private pentru a ajusta programul de zbor al navelor către ISS.



Șeful Roskosmos, Yuri Borisov, a declarat miercuri reporterilor că studiile au confirmat concluzia că Soyuz MS-22 a fost avariat de un meteorit, scrie Interfax.







