Corneliu Ștefan, mesaj pentru dâmbovițeni: "Am demonstrat ce înseamnă să lucrăm pentru comunitate"

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a lansat un îndemn de mobilizare în online, adresat cetățenilor care vor ieși la vot în duminica alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților:

"Înainte de toate, vreau să le mulțumesc tuturor dâmbovițenilor care, ieri, au mers la vot, indiferent de alegerea politică făcută!În egală măsură, vreau să le mulțumesc celor datorită cărora PSD Dâmbovița rămâne principalul partid din județul nostru. Totodată, rezultatul de ieri este și un mesaj pe care dâmbovițenii ni l-au transmis - l-am înțeles și vom ține cont de el, așa cum PSD Dâmbovița a făcut-o întotdeauna.

Însă Dâmbovița trebuie să meargă mai departe! Duminica aceasta, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, dâmbovițenii vor decide dacă investițiile din fiecare localitate a județului nostru vor merge mai departe. Proiectele dâmbovițenilor au nevoie de susținere constantă în Parlament și doar împreună putem face acest lucru.

Tocmai de aceea este nevoie de o echipă puternică a PSD Dâmbovița în Parlamentul României pentru a duce la bun sfârșit tot ce am început împreună în județul nostru. În Dâmbovița, am demonstrat ce înseamnă să lucrăm pentru comunitate: drumuri noi, rețele de utilități, școli și grădinițe modernizate, investiții de zeci de milioane de lei în Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Așadar, pentru a continua tot ceea ce am început împreună, pe 1 Decembrie votăm pentru Dâmbovița!" a scris Corneliu Ștefan pe contul personal de Facebook.

