Copiii României, fără alocații mărite. Orban: Nu există resurse ca să ne mai permitem

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la Piteşti, că nu există resurse pentru încă o creştere a alocaţiilor copiilor în acest an.



"Au mai apărut păreri... Nu aş vrea să comentez. Sunt convins că vom ajunge la o soluţie. PNL, şi nu numai PNL, majoritatea acestei coaliţii a hotărât o formă la Senat prin care creşterea alocaţiilor s-a făcut numai de la 1 ianuarie. Hai să fim cinstiţi, nu există resurse ca să ne mai permitem încă o creştere a alocaţiilor în acest an dacă vrem să le creştem şi la anul. Şi ca atare, noi susţinem formula de creştere a alocaţiilor care s-a făcut la 1 ianuarie să nu se mai facă de la 1 iulie, ci să se facă de la anul", a spus Orban, transmite Agerpres.



Întrebat de jurnalişti dacă sunt parlamentari USR PLUS sau UDMR care se opun acestei variante, Orban a răspuns: "Nu comentez, să se exprime ei public"

Cițu, despre alocații: Este ceea ce avem în buget

"Aici nu ar trebui să existe niciun fel de discuţie. Bugetul a fost aprobat şi alocaţiile au crescut, la începutul anului, cu 20%. Este ceea ce avem în buget în acest moment, este un amendament care a trecut în Parlament. Celelalte propuneri erau propuneri care ţin de PSD. Eu mă aştept ca membrii coaliţie să susţină programul de guvernare al acestei coaliţii, obiectivele pe care ni le-am asumat în fața partenerilor noştri internaţionali şi nu să susţină legi ale PSD. Este în Parlament, în acest moment, legea care permite creşterea anuală a alocaţiilor. Trebuie să ne ţinem de acest calendar", a spus premierul Florin Cîțu în urmă cu două zile.

În septembrie 2020, Guvernul a adoptat OUG 123/2020 ce prevedea o dublare a alocaţiilor de la acea dată, majorare care se va face în cinci etape. Primele două, din august 2020 şi ianuarie 2021, au fost deja respectate, celelalte trei fiind prevăzute pentru iulie 2021, ianuarie 2022, și iulie 2022, scrie avocat.net. În prezent, după mărirea din ianuarie 2021, alocaţiile au o valoare de 427 lei, pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi pentru copiii cu handicap până la 18 ani, şi de 214 lei, pentru copiii cu vârste între 2 şi 18 ani.

