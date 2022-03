Constantin Chiriac în dialog cu Mihai Mălaimare, eveniment la Sibiu, de Ziua Internațională a Teatrului

În 26 și 27 martie, începând cu ora 19:00, în Sala Mare a TNRS, are loc premiera Naționalului sibian – „Echilibru fragil”, de Edward Albee, un spectacol de Mariana Cămărășan. La finalul reprezentațiilor vor avea loc discuții cu publicul, în urma cărora va rezulta forma finală a spectacolului. Din distribuție fac parte: Diana Fufezan, Serenela Mureşan, Florin Coşuleţ, Ioana Cosma, Mariana Mihu – Plier, Mihai Coman, Veronica Arizancu, Arina Ioana Trif, Vlad Robaș.

În 28 martie, începând cu ora 18:00, la Sala Mare a TNRS, este programat un eveniment special gratuit care include trei momente: o Conferință Constantin Chiriac în dialog cu Mihai Mălaimare, lansare de carte și one man show-ul „Actorul”, semnat de același Mihai Mălaimare. Accesul la evenimentul din 28 martie se face în baza rezervărilor la Agenția de bilete sau pe www.tnrs.ro.

Teatrul, în dialog cu spectatorii

„Teatrul Național Radu Stanca dorește să sărbătorească Ziua Mondială a Teatrului cu un spectacol care va fi în dialog cu spectatorii, la finalul fiecărei reprezentații, în așa fel încât creația pe care o dăruim publicului nostru drag să poată să fie finalizată ca urmare a dialogului pe care îl avem cu publicul. Este un obicei pe care îl vom permanentiza și care suntem convinși că va responsabiliza, așa cum s-a întâmplat de-a lungul anilor în privința publicul nostru, care este un model la nivel nu numai național, ci și mondial. În 28 martie ne bucurăm să îl avem alături de noi pe Mihai Mălaimare, cel care a dezvoltat singurul teatru din România care are o componentă a spectacolului de stradă. În același timp, este un actor care s-a implicat la modul serios în ceea ce înseamnă dimensiunea socială a teatrului. Ne bucurăm că dăruim aceste lucruri gratuit. Să fim sănătoși și să putem să continuăm, sub semnul dialogului, această minunată misiune de a aduce emoție, frumusețe și miracol în fața publicului. La mulți ani spectatorilor, la mulți ani tuturor artiștilor, la mulți ani tuturor celor care sprijină ceea ce înseamnă emoția trecătoare a teatrului!” – Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Work-shop de make-up, Mirela Vescan

Evenimentul din data de 28 martie face parte din proiectul personal al lui Mihai Mălaimare – „Moștenirea”. „Când vorbim despre moștenire ne gândim la un transfer material și spiritual către cineva mai tânăr care ar putea folosi ceea ce primește în drumul său prin viață.

Proiectul acesta este însă altceva. Eu am descoperit un drum, am mers pe el de unul singur și am constatat că este foarte posibil să mai fie foarte mult până la capăt. Vreau să împărtășesc și altora ceea ce știu, îndemnându-i să urce la rândul lor pe acest drum și, fără a mai pierde vremea cu greutățile pe care eu a trebuit să le înfrâng, să poată merge mult mai departe decât mine. Dăruiesc ceea ce știu și cu speranța că tinerețea și entuziasmul lor mă vor ajuta și pe mine să nu mă opresc. În această meserie mergem umăr la umăr și doar greutatea moștenirii trebuie să o poarte, de la un anumit moment, cei mai tineri și mai puternici!” – Mihai Mălaimare.

Proiectul se desfășoară în mai multe orașe din țară și include și un workshop dedicat statuii vivante, în zilele de 28 și 29 martie. La Sibiu vor participa studenții Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu.

Workshop-ul dedicat statuii vivante se desfășoară într-o sesiune de opt ore și are drept scop familiarizarea tinerilor studenți cu tehnicile acestui tip de discurs teatral. Cu același prilej, expertul în machiaj Mirela Vescan va susține și un workshop de make-up de statuie vivantă.

În ultima etapă a proiectului, care se va desfășura în luna decembrie, va avea loc o masă rotundă dedicată statuii vivante și lansarea volumului Moștenirea, dedicat acestui proiect. Tot atunci toți participanții vor primi un film de 30 de minute despre acest periplu teatral sentimental.

