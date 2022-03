Constantin Chiriac: ”Aprilie, o revenire formidabilă la viață!” Programul lunii la TNRS. Macbeth și Echilibru fragil, premiere

Spectacolul „Macbeth”, după William Shakespeare, regia și adaptarea Botond Nagy, va fi prezentat în premieră în 1 aprilie, după ce s-a bucurat de un extraordinar succes la public cu prilejul avanpremierei din luna martie. „Echilibru fragil”, de Edward Albee, regia Mariana Cămărășan, va avea premiera în 21 aprilie.

Spectatorii vor putea urmări forma finală a creației, rezultată în urma dialogului dintre public și echipa artistică cu prilejul celor două reprezentații din luna martie.

„Trei surori”, de A. P. Cehov, regia Andrei și Andreea Grosu – unul dintre cele mai valoroase spectacole create de TNRS în 2021 și nominalizat la Premiile UNITER pentru prestația actorului Marius Turdeanu – va fi reluat pe scena TNRS.

„Probabil că luna aprilie este una dintre cele mai frumoase luni din an. Aprilie este numită și Prier, care înseamnă în limba franceză rugăciune și este legată de dorința de a stabili o legătură prietenească, așa cum ne impune ziua Bunei Vestiri - să nu ne certăm cu nimeni, să avem zâmbet, să avem deschidere, să avem frumusețe. Lucrul acesta ar trebui să îl păstrăm pe perioada întregului an. Luna aprilie este luna în care sărbătorim Paștele Catolic și Paștele Ortodox, este perioada când natura explodează, ies frunzele și florile, se pregătesc primele cireșe, primele fructe, apar legumele. Este o revenire formidabilă la viață! De aceea am pregătit un sezon cu două premiere, cu o întâlnire importantă a Teatrului German la nivel european. Sunt spectacole valoroase cele pe care le-am programat și faptul că putem avea săli pline credem că este cel mai important motiv de bucurie al tuturor actorilor noștri. Vă așteptăm cu drag să vă putem îmbrățișa din nou, să vă putem prinde în privirile, sufletele și brațele noastre, în așa fel încât să puteți simți emoția deplină a acestei bucurii de a dialoga împreună”, a spus Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și finanțată de Primăria Municipiului Sibiu.

PROGRAMUL LUNII APRILIE 2022

1 aprilie

ora 19:00

Macbeth

După: William Shakespeare

Regia și adaptarea: Botond Nagy

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

2 aprilie

ora 19:00

Cui i-e frică de Virginia Woolf?

De Edward Albee

Regia: Andrei și Andreea Grosu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

3 aprilie

Ora 17:00

Hedda Gabler

De Henrik Ibsen

Regia: Botond Nagy

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

7 aprilie

ora 19:00

Sărbători fericite

De: Neil LaBute

Regia: Cristian Juncu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

8 aprilie

ora 19:00

you • tópia

De: Florian von Hoermann

Regia: Edith Buttingsrud, Florian von Hoermann

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

9 aprilie

ora 19:00

O zi de vară

Text: Sławomir Mrożek

Regia: Ofelia Popii

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

10 aprilie

Ora 17:00

Tom și Jerry 4.0

De Rick Cleveland

Regia: Florin Piersic Jr.

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

15 aprilie

ora 19:00

Necunoscuta cunoscută

De Aleksander Ścibor-Rylski

Regia: Victor Olăhuț

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

16 aprilie

ora 19:00

Îmi place cum miroși!

De: Neil Simon

Regia: Șerban Puiu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

17 aprilie

Ora 17:00

Îmi place cum miroși!

Text: Neil Simon

Regia: Șerban Puiu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

21 aprilie

ora 19:00

PREMIERĂ

Echilibru fragil

De Edward Albee

Un spectacol de Mariana Cămărășan

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

28 aprilie

ora 19:00

Trei surori

De A.P. Cehov

Regia: Andrei și Andreea Grosu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

29 aprilie

ora 19:00

Trei surori

De A.P. Cehov

Regia: Andrei și Andreea Grosu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

30 aprilie

ora 19:00

Autobahn

De Neil LaBute

Regia: Andrei și Andreea Grosu

TNRS – Sala Mare

Bl. Corneliu Coposu, nr. 2

Preț întreg: 30 lei

Preț redus: 25 lei

