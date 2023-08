Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Eugen Ion, primarul din Jurilovca, a explicat cât de importante sunt fondurile europene pentru dezvoltare și cum a reușit să atragă toți banii în UAT-ul pe care îl conduce.

„La Jurilovca, încă din primul mandat pe care l-am avut, în 2012, am știut - pentru că veneam din mediul privat cu expertiză în această zonă - că singura șansă de dezvoltare este să nu iertăm niciun euro pe care îl putem aduce în comunitate. Am format imediat o echipă de implementare a proiectelor europene.

Având în vedere că de multe ori aceste proiecte se deschid pe toate axele cam în același timp, ai nevoie de o echipă mare de oameni și nu de fiecare dată poți să asiguri doar cu personalul din primărie aceste echipe, dar externalizând anumite consultanțe, am reușit chiar să nu pierdem vreun euro. Nu este vorba de a nu fi modest, ci chiar e vorba de niște realități“, a spus primarul Eugen Ion.

Dezvoltare pe orizontală la Jurilovca

„Ați inaugurat un nou port turistic. Se simte impactul în ceea ce privește activitatea în zona de hoteluri, de pensiuni?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Ideea de a construi cea de-a doua zonă de facilități de acostare nu a fost întâmplătoarea sau făcută că așa a vrut primarul. În 2013 am făcut prima zonă de acostare, acel mini-port, cu capacitate de 80 de locuri. După un an deja au început să ne vină solicitări, destul de multe, iar acest lucru m-a făcut să gândesc rapid și să scriem un proiect pentru cea de-a doua zonă“, a explicat primarul.

De curând, la Jurilovca a fost inaugurat un port turistic cu o capacitate de 130 de locuri. Potrivit edilului, realizarea acestui obiectiv precede o dezvoltare pe orizontală a afacerilor care funcționează în comună.

„Astăzi când stăm de vorbă putem spune că la Jurilovca am reușit să creăm cel de-al doilea port, cu o capacitate de 130 de locuri și tot astăzi pot să spun că am reușit și am dat către solicitanți toate locurile și am onorat toate cererile. Nu mai avem locuri indisponibile, ceea ce înseamnă că această investiție și-a atins scopul. De aici încolo, ceea ce s-a întâmplat cu primul port, cred eu că se va întâmpla și cu cel de-al doilea, ceea ce va duce la o dezvoltare pe orizontală a afacerilor. Vorbesc de dezvoltarea pensiunilor, dar hai să ne gândim la 130 de ambarcațiuni. Dacă 30-40 vor intra în zona de a practica transportul pe apă, mai înseamnă 30-40 de locuri de muncă pentru cei care conduc acele ambarcațiuni. În plus, zona de agro-pensiune, pe care noi marșăm și o încurajez, se poate dezvolta. Acel conducător de ambarcațiune poate mai are 1-2 camere în plus și cu siguranță la dorința celor care vizitează Jurilovca vor găsi și un spațiu adecvat de cazare“, a conchis primarul Eugen Ion.

