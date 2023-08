Cocktail paradise, cel mai mare  din lume, a fost realizat cu ocazia redeschiderii ”Casei Dimitrie Bolintineanu”

La locația din Negustori 16 au fost aduși pe parcursul zilei 290 de litri de Gin Wembley, 100 de litri de Caisată Bran și 180 de litri de suc de portocale Granini pentru a realiza cel mai mare cocktail paradise din lume. Momentul a fost unul special nu doar prin prisma recordului, ci și prin faptul că fiecare participant a fost invitat să se implice active, adăugând ingredientele necesare într-un recipient imens. După creearea acestui cocktail uriaș, fiecare participant a avut ocazia să se semneze pe un panou imens, astfel încât numele lor să rămână imortalizat într-o realizare cu adevărat remarcabilă.

Evenimentul de deschidere a noii locații the villa. Event House a avut ca temă "Fii Barbie pentru o Seară", participanții au fost încurajați să poarte ținute în nuanțe de roz pentru a recrea atmosfera jucăușă și glam a celebrului film.

În cadrul ”Casei Dimitrie Bolintineanu” au fost amenajate mai multe zone, precum cea de cocktail, cea de party, unde un DJ renumit a mixat întreaga seară, sau ”Barbie wall”, unde invitații au avut ocazia de a se fotografia într-o cutie de păpușă Barbie în mărime naturală.

”Casa Dimitrie Bolintineanu este locul perfect pentru the villa. deoarece ne oferă un mix unic de istorie, arhitectură, amplasament și modernism. Bucureștiul are nevoie de astfel de locuri, atât prin prisma reintroducerii în circuit a unor bijuterii arhiteconice uitate, cât și prin suprafața ofertantă, care se pretează oricărui tip de eveniment privat. Mă bucur că am putut să redeschidem porțile acestei locații extraordinare cu un record mondial, care dă startul unei noi ere din istoria casei, și sunt sigur că toți cei care călca pragul pe viitor se vor bucura din plin de tot ceea ce are de oferit”, a declarat Vlad Mihălăchioiu, owner the villa. Event House.

”Casa Dimitrie Bolintineanu”: Arhitectura și istoria îmbrățișând prezentul

Având o istorie de peste 100 de ani, ”Casa Dimitrie Bolintineanu” a primit numele de la celebrul scriitor și om politic, autor al unuia dintre primele romane scrise în limba română, Manoil. Bolintineanu a trăit ultimul an din viață în această vilă cochetă amplasată într-o zonă plină de istorie din București.

După ce a intrat în portofoliul the villa., casa a fost renovată complet cu ajutorul unor arhitecți renumiți, obiectivul fiind de a îmbina armonios istoria bogată a locului cu evenimentele secolului XXI pe care le va găzdui de acum înainte.

Casa are o surafață totală de 762 de metri pătrați, distribuiți pe 3 niveluri. Locația principală de la parter are o suprafață de 250 de metri pătrați, este dotată cu sistem audio-video de ultimă generație, parcare, curte interioară, zonă de bar și catering sau sistem de alarmă pentru incendii. Mansarda are o suprafață de 175 de metri pătrați și poate găzdui până la 100 de participanți simultan.

”Casa Dimitrie Bolintineanu” este disponibilă pentru evenimente private și poate fi închiriată în două variante, integral sau doar locația principală.

Despre the villa. Event House

the villa. Event House este un spațiu de evenimente unic în inima Bucureștiului, care îmbină arhitectura istorică cu nevoile contemporane. Cu o gamă variată de facilități și o echipă experimentată, the villa. Event House este destinat organizării de evenimente de toate tipurile și dimensiunile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News