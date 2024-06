Clotilde Armand, circ la Sectorul 1. Chirieac: O rușine națională

"Când vine vorba de alegeri privind doamna Clotilde Armand, respectiv în 2016, 2020, 2024, singurul cuvânt care îi vine în minte doamnei Armand este fraudă electorală. Iar în 2020 am văzut-o la televizor pe domnia sa, în prim plan, privind o posibilă fraudă electorală, deoarece ancheta nu s-a mai dus la bun sfârșit, din nefericire. Procurorul de caz a fost demis și a fost obligat să fugă din țară, conform propriilor declarații pe care le-a făcut, inclusiv la România TV.", a spus Bogdan Chirieac.

"Deci, este o rușine națională, care ne arată, încă o dată, că statul român este putred până în măduvă, că nu funcționează. Nu se poate să îi lași pe acei oameni, în bătaia soarelui, fără niciun fel de ajutor, 30-40 de ore. În mod normal, tot ceea ce înseamnă autoritate a statului în acest moment ar trebui să aibă grijă să nu fie posibilă o nouă fraudă electorală la Sectorul 1. Îmi este teamă de faptul că tot circul pe care îl face acum doamna Clotilde Armand este destinat tocmai fraudării, din nou, a alegerilor, precum s-a întâmplat în 2020.", a zis Bogdan Chirieac.

"De la doamna Clotilde Armand nu am nicio așteptare. E foarte interesant și aici trebuie studiat cine sunt cei 35%, ce alegător este care a votat-o pe Clotilde Armand? Sigur, dânsa a pierdut acum alegerile, precum le-a pierdut și în 2020, dar niște oameni, 30.000 de oameni au votat-o. Este interesant profilul acelui alegător. În rest, nu dânsa este importantă, ci unde este statul? Unde sunt autoritățile statului?", a zis Bogdan Chirieac.

"Nici cu toată presa în cap statul nu reușește să facă nimic? Dacă nu semnalam și nu eram cu ochii pe Sectorul 1 să știți că, până acum, se fraudau alegerile. Noi am impus Ministerului de Interne să pună sacii cu voturi sub pază, pentru că acum 4 ani nu erau sub pază, am văzut la televiziune ce s-a întâmplat atunci.", a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică în cadrul știrilor România TV prezentate de Cristina Herea.

Amintim faptul că validarea voturilor de la Sectorul 1 a fost reluată marți dimineață, după ce a fost suspendată luni. Clotilde Armand cere renumărarea voturilor. Citiți detalii aici!

