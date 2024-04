Candidatul cu șanse pentru Capitală, în viziunea lui Mugur Ciuvică. Cine are logică de campanie și cine nu și-a intrat în rol/ VIDEO

"Piedone, aşa cum e el, cu bune cu rele, este foarte popular, are mari şanse. Coaliţia trebuia să spună: "Uite, Firea nu, Burduja nu. Îl susţinem pe Piedone". Şi se rezolvă problema la Capitală. În trei săptămâni de la lansare, Cîrstoiu nu reuşeşte să intre în filmul ăsta de candidat, în rolul de candidat din filmul candidaturii. Este complet pe lângă, nu are nicio treabă, nu are nicio chestie. Nu ştiu... Îl susţin, nu îl susţin politicienii din coaliţie, îl sabotează sau nu... nu ştiu. Dar cert este că omul nu şi-a intrat în rol.

Nicușor, în specia asta de bizarerie politică a lui, are o logică în campanie. (...) Singurul lucru pe care îl face nou în campanie este că iese mai mult. Se plimbă singur şi el, că probabil l-a văzut pe Cîrstoiu singur în metrou", a spus Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, în emisiunea Miercurea Neagră, de la DCNews TV.

