În cadrul emisiunii, Mugur Ciuvică a spus că, deși nu a văzut-o personal, a citit despre Elena Lasconi și a comparat-o cu Diana Șoșoacă, descriind-o ca fiind o figură similară în cadrul USR.

„Să discutăm puțin și despre diriguitorii statului, cel puțin de anul viitor. (...) Domnul Ciucă s-a anunțat, domnul George Simion s-a anunțat, a noastră, doamna Lasconi, zâna Elena Lasconi s-a anunțat.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Puteți să-i spuneți zână. De văzut nu am văzut-o, dar am citit niște chestii, că a ieșit de vreo două zile. E un fel de Șoșoacă a USR-ului, doamna Lasconi.”, a spus Mugur Ciuvică.

Mugur Ciuvică: Lasconi, cu 8% în alegeri, zice că partidul ei s-ar combina cu PNL-ul, care a luat spre 30% în alegeri

Mugur Ciuvică a comentat faptul că Elena Lasconi, care a obținut doar 8% în alegeri, a propus o alianță cu PNL, care a obținut aproape 30%. Mugur Ciuvică a criticat atitudinea Elenei Lasconi, care a cerut ca PNL să „se igienizeze” după coaliția cu PSD, înainte de a accepta o alianță.

„Nu, vă rog frumos, nu faceți astfel de comparații!”, a spus Bogdan Chirieac.

„Acum pe bune... Indiferent cât ați fi de userist, cât ar fi ăștia de nevolnici sau de combinagii, ăștia din coaliția stabilității... Băi nene, vine doamna Lasconi cu partidul ei, cu 8% în alegeri, și zice nu știu pe unde că partidul ei s-ar combina cu PNL-ul, care a luat spre 30% în alegeri. Deci ea cu 8%, cu ceilalți care sunt aproape de 30%. Și zice: Poate ne-am combina cu ei, dar trebuie să se mai igienizeze. Așa nu, că nu sunt igienizați după coaliția cu PSD-ul.

Repet, 8% le zice ălora cu 30%: „Igienizați-vă dacă vreți să facem alianță, că altfel nu vă primim.” Foarte bine!”, a spus Mugur Ciuvică la emisiunea „Miercurea Neagră“, de pe DC News, DC News TV, ȘtiriDiaspora.

VEZI ȘI: Elena Lasconi se va întâlni, săptămâna aceasta, cu Nicolae Ciucă: "E nevoie de o igienizare în PNL"

Elena Lasconi - candidatul USR la alegerile prezidenţiale

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a fost aleasă, la Congresul extraordinar al partidului, drept candidatul formaţiunii politice la alegerile prezidenţiale.



Au fost înregistrate 531 de voturi (94,31%) pentru candidatura Elenei Lasconi.



"E un drum foarte greu, incredibil de greu, dar toată viaţa mea am ales drumul greu. Şi drumul greu mi-a adus cele mai mari satisfacţii. Cred că e de bine, pentru că am ales acest drum dintr-un sentiment pozitiv, acela de iubire. Iubesc România cu toată fiinţa mea şi cred că şi voi, de asta vă aflaţi aici", a afirmat Lasconi



Preşedintele USR a făcut apel la formaţiunile politice de dreapta să vină să susţină proiectul la prezidenţiale al USR



"Este un moment foarte important. Am spus-o de pe 10 iunie, cred, de când am văzut acea hartă roşie, că 2024 este anul în care putem să îngropăm democraţia din România sau putem să o salvăm. Eu sunt sigură că fiecare dintre voi, fiecare român de bună credinţă îşi doreşte asta. Şi gândindu-mă la buna credinţă, fac apel la toate formaţiunile politice de dreapta să vină să susţină proiectul la prezidenţiale al USR. Spun asta pentru că singura soluţie de prosperitate pentru România este dreapta, din punctul meu de vedere", a mai spus Elena Lasconi.



Comisia electorală îşi va continua activitatea şi se va proceda la numărarea voturilor pentru componenţa Biroului Naţional al partidului.



Elena Lasconi are 52 de ani, este de profesie economist, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Din 2020 este primarul USR al municipiului Câmpulung Muscel, funcţie în care a fost realeasă în 2024, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News