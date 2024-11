Ciuvică atrage atenția asupra a cinci fraze cheie spuse de Călin Georgescu / video

Călin Georgescu a câștigat susținerea a milioane de români printr-o propagandă populistă și simplistă, care maschează o agendă pro-rusă sub mesaje generale despre bine și pace, susține Mugur Ciuvică. Potrivit acestuia, euro-atlantiștii au un avantaj semnificativ și sunt favoriți să câștige.

Mugur Ciuvică a descris situația politică actuală ca un „referendum în două etape” privind orientarea României între NATO și UE versus Rusia și China. El consideră votul crucial pentru a alege direcția pro-occidentală.

„Mie lucrurile mi se par simple în gravitatea lor. Deja avem un referendum în două etape. Referendumul e vor românii cu NATO sau vor românii cu Rusia, vor românii cu UE sau vor românii cu China. O să fie în două etape acest referendum. Eu de-aia mă duc la vot. Duminica asta nu am fost la vot că nu am avut cu cine să votez. Dacă ar fi trebuit să mă duc la vot, l-aș fi votat pe Geoană. Nu m-am dus, că mi-era clar că nu mai are nicio șansă pentru turul II. La celelalte două mă duc pentru că, pentru mine, e referendum. Eu vreau cu NATO și cu UE, nu vreau cu Rusia și cu China că o să ne meargă rău de tot. După o să vedem analize, o să vedem lucrurile cum stau.”, a spus Mugur Ciuvică.

„Euro-atlantiștii vor câștiga acest referendum"

„Dacă exprimăm voturile exprimate deja, rezultatul. Ai 3,9 milioane atlantiști, de la Kelemen Hunor la Elena Lasconi și ai 3,4 milioane Simion plus Georgescu, fără a lua în calcul 1,7 milioane, voturile lui Ciolacu.”, a spus Val Vâlcu.

„Păi de ce să nu le iei? Pe Ciolacu l-au votat pro-rușii.”, a spus Mugur Ciuvică.

„Tocmai. Oricum atlantiștii erau cu 500.000 în plus, fără a mai lua în calcul 1,7 milioane de la Ciolacu.", a spus Val Vâlcu.

„Da, și eu zic că euro-atlantiștii vor câștiga acest referendum. Eu cred, sper că vor câștiga. Nu fac previziuni, nu fac nimic.", a spus Mugur Ciuvică.

„Sloganul lui de campanie a fost: Să fie bine, să nu fie rău”

Mugur Ciuvică a criticat campania electorală a candidatului Călin Georgescu, afirmând că acesta a folosit o propagandă simplistă, bazată pe mesaje populiste și sloganuri general acceptate despre pace, sănătate și iubire. El a atras atenția că aproximativ 2 milioane de români au fost influențați de această propagandă simplistă.

„2 milioane și ceva de români au crezut o vrăjeală cretinoidă, adică propagandă, propagandă pentru proști. Rușii, în România, nu zic că țin cu rușii. Pro-rușii din România spun că e rău Occidentul, cam asta e propaganda rusească din România. Domnul ăsta, Georgescu, a avut toate chestiile care apar acum cu Rusia, anti-NATO, anti-UE, anti alea, el în campania asta electorală în care a crescut din nimic, de la 0 la 23%, nu a spus un cuvânt despre asta. El a făcut o propagandă din asta penibilă. Sloganul lui de campanie a fost: „Să fie bine, să nu fie rău”, și le-a spus oamenilor cu mașinăria asta de împins pe rețele sociale, TikTok: „Votați-mă ca să fie bine, să nu fie rău.”

Le-a spus așa: „Îl iubim pe Iisus Hristos, nu pe Satana” – ce e mai adevărat decât asta?

„Vrem pace, nu vrem război” – absolut orice om normal la cap, dacă îl întrebi, zice că vrea pace.

„Vrem sănătate, nu boală” – absolut firesc.

„Vrem iubire, nu ură” – păi normal că vrem iubire, nu ură.

Și a mai spus, pe diverse tonuri, melodia aia pe care o cântă românii la beție sau de 1 decembrie, „noi aici să fim pe veci stăpâni". Astea 5 idei mari și late, așa la baza bazei, pe astea și-a făcut el campania. Au fost 2 milioane de oameni care au votat un ins care le-a promis că în România o să fie bine, nu o să fie rău.”, a spus Mugur Ciuvică la emisiunea „Miercurea Neagră", de pe DC News, DC News TV și ȘtiriDiaspora.

