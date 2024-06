Ciucă a anunțat oficial că PNL va avea propriul candidat pentru Cotroceni, după ce Ciolacu nu a exclus "varianta Mircea Geoană": Au decis în unanimitate

Astăzi președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat ideea că partidul condus de către acesta este cel mai mare din țară, conform alegerilor din data de 9 iunie, iar astfel social-democrații vor avea propriul candidat la prezidențiale. Mai multe voci din opinia publică au susținut că Marcel Ciolacu face un bluf, totul pentru a evita o eventuală pierdere a alegerilor pentru Cotroceni și implicit a postului de lider PSD, cum s-a întâmplat, de altfel, cu toți predecesorii săi. Aceleași voci cred că Marcel Ciolacu preferă varianta unui candidat comun, sau un alt candidat din PSD, ca să-și păstreze actualele funcții. Ideea a fost și mai mult vehiculată după ce acesta și-a schimbat discursul despre Mircea Geoană. Marcel Ciolacu nu a exclus varianta cu Mircea Geoană candidat al social-democraților, spunând că "domnul Geoană nu e din afara partidului, a fost preşedintele PSD, cred că cel mai longeviv până la mine".

Astfel, la ședința PNL de la Brașov s-a "plusat" din partea liberalilor. Nicolae Ciucă a ieșit în fața presei și a anunțat că partidul său a decis "în unanimitate" un candidat propriu, potrivit Antena 3 CNN.

"Am pus colegii să-și exprime propria analiză, propriul punct de vedere, iar la final am avut o discuție legată de perspectiva alegerilor viitoare. În unanimitate, deci toți președinții de filială, au susținut ca Partidul Național Liberal să aibă propriul candidat la alegerile prezidențiale. Ca atare, de-aici înainte vom continua să asigurăm participarea Partidului Național Liberal la guvernare, sperăm în aceeași atitudine onestă și de parteneriat politic cum am avut și până acum în coaliție. De sigur, tot ceea ce se va decide vis a vis de data alegerilor o să analizăm în coaliție și se va comunica atunci când guvernul va lua o decizie", a spus Nicolae Ciucă.

