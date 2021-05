Cîţu, săgeţi după întâknirea cu Ciolacu: Reformele din PNRR corectează ce a făcut PSD

"Acest PNRR are o componentă importantă de reforme, care are în spate voturile românilor care au votat această coaliţie care guvernează România. Sunt reforme agreate deja de Comisia Europeană, reforme care duc la creştere economică şi azi, la reducerea deficitului bugetar", a spus Florin Cîţu, când a fost întrebat dacă PSD ar putea contribui cu ceva la PNRR.

Acesta a spus, însă, că propunerile venite în cadrul întâlnirii cu Marcel CIolacu vor fi luate în considerare.

"Am luat şi propunerile celor de la Sindicate, propunerilor patronatelor, am luat şi propunerile PSD, dar vom modifica PNRR-ul doar dacă există propuneri pe vreo componentă în spiritul a ceea ce vrem noi să facem pentru România. Reformele din PNRR corectează ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile, când PSD a fost la guvernare. E mai complicat să crezi că astăzi vom avea compatibilitate pe mai multe lucruri, dar eu sunt deschis", a mai spus Florin Cîţu.

"Am prezentat PNRR, nu am negociat"

Premierul a spus că PNRR-ul nu a fost negociat în întâlnirea cu reprezentaţii PSD, ci a fost prezentat.

"Ne întâlnim cu patronate, sindicate și partide politice pentru a discuta PNRR. Au fost întâlniri și înainte și vor mai fi. Astăzi unele dintre acele sindicate și patronate au ales să facă parte din delegația PSD. Surpinzător, dar asta este și am făcut ceea ce am promis. Am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a fost apreciat, în special partea de reforme de Comisia Europeană", a mai declarat Florin Cîţu.

Marcel Ciolacu, după întâlnire: "PNRR nu are o viziune clară"

Avem o promisiune că ni se va trimite acest plan, ca să îl putem discuta cu toţii mai aprofundat şi pentru a vedea cum găsim nişte mecanisme clare şi transparente de acces a acestor bani. Nu am avut detalii reformelor. Din punctul nostru de vedere, în continuare PNRR nu are coerenţă. Planul nu are nicio viziune clară a anilor pe care îi trăim în acest moment. Nu cunoaştem concret ce granturi vor merge către IMM-uri, nu cunoaştem concret către sindicate care sunt reformele, sperăm să ne revină aceste informaţii. Comisia a recomandat ca toată lumea să aibă acces la aceste informaţii. Planul este naţional, nu secret. Sperăm să deblocăm acest lucru şi să stabilim un calendar de prezentare a PNRR în Parlament. Noi am luat act de ce au dânşii în PNRR generic, nu în detaliu. Aşteptăm PNRR-ul, ca să discutăm aplicat cu specialiştii din fiecare domeniu. Am asistat cu toţii la un efort de centralizare a PNRR, nu de descentralizare. Noi venim în continuare cu ideea de descentralizare în teritoriu a acestui PNRR, nu de centralizare în pixul unui anumit ministru, bun sau rău", a declarat şi Marcel Ciolacu. .

