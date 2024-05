Cîrstea, Bogdan și Begu, meciuri facile în turul inaugural la Roland Garros. Tragere de coșmar pentru Cristian: o fostă campioană de Grand Slam

Cel puțin patru jucătoare din România vor fi prezente pe tabloul principal al turneului de Grand Slam Roland Garros, cel de-al doilea turneu major al anului. Acestea sunt Sorana Cîrstea (locul 30 WTA), care este și cap de serie, Ana Bogdan (locul 63 WTA), Jaqueline Cristian (locul 67 WTA) și Irina Begu (locul 127), dar care se află pe lisa sportivelor intrate direct pe tabloul principal ca urmare a clasamentului protejat.

Alte două sportive românce ar putea intra pe tabloul principal, este vorba de Gabriela Ruse (locul 152 WTA) și Cristina Dinu (locul 229), care au ajuns în finala calificărilor de pe zgura pariziană, unde Ruse o va întâlni pe principala favorită, Sara Errani, iar Dinu se va confrunta cu Laura Pigossi.

În urma tragerii la sorți de joi, de la Paris, româncele și-au aflat adversarele. Astfel, Sorana Cîrstea va juca împotriva rusoaicei Anna Blonkova (locul 45 WTA), în timp ce Irina Begu va debuta împotriva unei jucătoare venite din calificări sau un lucky-loser.

Ana Bogdan va avea o adversară accesibilă în primul tur, beneficiara unui wild-card din partea organizatorilor, franțuzoaica Elsa Jacquemot (locul 150 WTA).

Mai puțin norocoasă de data asta, Jaqueline Cristian va întâlni în turul inaugural o jucătoare de renume, letona Jelena Ostapenko, favorita 9.

Campioana en-titre, liderul mondial al tenisului feminin, Iga Swiatek va juca în primul tur împotriva unei jucătoare venite din calificări sau un lucky-loser, în timp ce Aryna Sabalenka (locul 2 WTA) o va confrunta pe rusoaica Erika Andreeva (locul 101 WTA).

Potential women’s singles quarterfinals ????



(1) Swiatek vs Vondrousova (5)

(2) Sabalenka vs Sakkari (6)

(3) Gauff vs Jabeur (8)

(4) Rybakina vs Zheng (7)#RolandGarros