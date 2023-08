Ciprian Ciucu vrea să transforme radical Bulevardul Uverturii, dar... USR se opune. Cine suferă? Locuitorii Sectorului 6

Liberalul a explicat cum îi pune USR bețe în roate în ceea ce privește dezvoltarea Bulevardului Uverturii din Sectorul 6.

„Vine campania electorală, politica începe să gripeze administrația. Eu zic că e cam devreme. În general lucrurile merg bine în Sectorul6. Dar nu toate și nu întotdeauna merg bine. De exemplu, aseară, Consiliul Local nu a votat studiul de fezabilitate pentru str. Uverturii din Militari. Pentru a treia oară. Zona Uverturii arată groaznic. Este foarte aglomerată, se parchează pe trotuar, etc. Mie nu-mi place și m-am dat peste cap să o luăm de la PMB și să o amenajăm ca lumea.

Avem totul, avem proiectul, avem studiul de fezabilitate, avem banii puși deoparte, ne mai lipsește votul Consiliului Local. Eu înțeleg că vin alegerile și partidele din Consiliul Local vor ca ultima parte a mandatului meu să fie cu frâna de mână trasă... Dar este păcat. De la PSD nu am așteptări, pentru că în Sectorul 6 PSD este în opoziție, nu le pot cere votul. De la USR însă am. I-am considerat mereu parteneri. Le-am promovat toate proiectele pe ordine de zi, chiar dacă unele dintre ele nu au avut nici cap nici coadă. Inclusiv ieri.

Le-am susținut și PNL le-a votat toate inițiativele cu care au ieșit să se promoveze. Înțeleg că politica înseamnă parteneriat și că partenerii trebuie lăsați să se exprime, să se promoveze, să participe la mandat, să aibă cu ce ieși în comunitate. Acesta a fost cheia succesului nostru de până acum: proiecte bine gândite pentru comunitate, parteneriat și o majoritate funcțională în Consiliul Local.

Revenind la Uverturii... M-am întâlnit cu toți consilierii USR și le-am prezentat proiectul și rațiunile pentru care trebuie susținut. Nu mai insist, toată lumea știe că a fost o zonă abandonată, acum degradată. Acest proiect ne-ar permite să refacem trotuarele (scoatem mașinile de pe trotuare), să o reamenajăm peisagistic, să regândim politica de parcare și ar ușura traficul.

Pentru str. Uverturii am analizat 3 mari opțiuni:

1. Cu două benzi pe sens;

2. Cu piste de biciclete și bandă unică de autobuz și

3. Cu o bandă de circulație, cu două benzi pe sens în proximitatea intersecțiilor (acum ocupate cu mașini) și parcări de-a lungul drumului acolo unde nu sunt intersecții dar avem blocuri și nevoie de parcări). Oricum scoatem mașinile de pe trotuare în dreptul acelor blocuri. Specialiștii au recomandat și am înaintat Consiliului Local opțiunea nr. 3.

Mai jos explic de ce.

→ Opțiunea nr. 1, cu două benzi pe sens. Această opțiune nu are sens deoarece traficul se va bloca la intrare în Chiajna, acolo unde există o singură bandă de circulație. Mai mult, chiar dacă ar fi două, am transforma bd. Uverturii într-un “tunel”, pe care s-ar circula, până la Chiajna și invers cu mare viteză. Mai mult, este f. probabil ca banda 1 sa fie mereu blocată de parcări la bordură. În acest moment va spun sincer, este f. greu să aloc poliție locală să facă permanent planton pe Uverturii și să amendeze. Soluția trebuie să fie din design.

→ Opțiunea nr. 2, cu Banda dedicată STB sau Pistă de Biciclete.

a. În primul rând, benzile dedicate STB le decide PMB. Apoi, pe Uverturii circulă un singur autobuz. NU se justifică o bandă dedicată unui autobuz care circula cu o frecvență între 6 și 20 de minute, în funcție de zi și interval orar.

b. Pistele de biciclete sunt decise tot de PMB, este competența lor legală. Ei acum lucrează la Masterplanul pentru biciclete. Nu știm dacă vor decide pe Uverturii să pună piste de biciclete pentru ca este una din străzile foarte înguste. Oricum nu știm ce vor decide, când vor decide și când vor proiecte și când vor executa acesta bandă.

c. Ambele NU merg! Comisia Tehnica de Circulație NU a aprobat niciodată și bandă STB și piste pentru biciclete pe același loc! Nu știu daca e si o pb. de legislație, dar în București nu există așa ceva! Colegii de la USR insistă pe una dintre cele 3 variante de mai sus, ca pretext să nu voteze acest proiect. Oricum, varianta c. nu este posibilă.

→ Opțiunea nr. 3, cu o bandă de circulație, cu două benzi pe sens în proximitatea intersecțiilor (acum ocupate cu mașini) și parcări de-a lungul drumului acolo unde nu sunt intersecții dar avem blocuri și nevoie de parcări). Oricum scoatem mașinile de pe trotuare în dreptul acelor blocuri.

Acestă opțiune nu este perfectă, dar în acest moment este cea optima! Are marele avantaj că, dacă PMB va decide vreodata să facă bandă dedicata STB sau pista de biciclete poate fi reconfigurată cu reamenajări minime, cu costuri foarte mici. Acum judecați si dumneavostră! Am prezentat aceste argumente si eu, si specialistii, intr-o intâlnire dedicată acestui subiect.

Uverturii este o zonă foarte imporantă și nu trebuie să o lăsăm în halul acesta. Fac acest apel public la colegii de la USR să susțină acest proiect important. Nu este prima oara cand blocheaza diferite proiecte extrem de utile, dar pana acum nu am vorbit despre aceste lucruri, am pus parteneriatul nostrum deasupra blochajelor din trecut. Au doi viceprimari, au avantaje, au access la putere, gestioneaza bugete importante și trebuie sa se comporte responsabile, să facem lucrurile pe care le-am promis”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Apoi, actualul primar al Sectorului 6 a revenit cu un mesaj:

„După ce le-am susținut TOATE proiectele, după ce controlează 5 instituții din 9 în Sectorul 6, după ce au doi viceprimari cu puteri depline și cabinete, după ce și-au negociat și au primit bugete enorme și după ce... i-am rugat pe un ton civilizat si argumentat (vedeți postarea de ma isus) să voteze pentru civilizarea Blv. Uverturii, USR Sector 6 a ales sa îmi răspundă cu un atac la persoană. Poziția lor instituțională, pe canalele oficiale este un atac la persoană. Am devenit și eu subiect de cartolină.

Sincer, sunt trist. Sunt dezamăgit. Colegii mei le-au votat permanent toate inițiativele. Eu le-am sustinut permanent pe ordinea de zi! Eu am făcut apel la rațiune, pe un ton civilizat, politicos. Răspunsul lor este atacul la persoană. Din păcate am mai văzut filmul acesta. Încep să cred că este o chestiune de cultură organizațională. Conflictul permanent, focalizat pe persoană, nu pe ideee, nu pe politica publică, nu pe argumente.Poate pe tema Uverturii eu am dreptate. Poate ei au dreptate... dar chiar asa! În loc de argumente sa îți ataci partenerul la persoană? Întrebarea mea este de ce au ales atacul la persoană dintre toate formele de reacție.

Nu este obligatoriu sa fim mereu de acord. Putem dezbate și public. Dar cum să mai lași loc dezbaterii publice, cum să mai lași loc încrederii (resursă rară în țara asta) dacă tu, imediat, ataci la persoană și jignești?Dacă aceasta este o formă de a provoca un scandal si sa iasă de la guvernare și în Sectorul 6... Nu știu. Dar nu e corect, nu este asumat”, a mai zis Ciprian Ciucu.

Vedeți și postarea USR Sector 6 privind acest subiect:

