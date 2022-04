Ciorba de lobodă, preparatul sănătos, ieftin și gustos care nu trebuie să lipsească din meniu

Reţeta delicioasei ciorbe de lobodă o regăsim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, în lucrarea “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura Paideia).

Iată ce nota autorul despre acest fel de mâncare:

„Toată România, din martie până prin mai, lasă deoparte orice tradiţie şi experienţă rafinat-regională pentru a se îneca în ciorba de lobodă (sau ştevie, măcriş, urzici, păpădie, podbal, untişor) un fluviu naţional. Simbol al primăverii, aceste buruieni au fost înzestrate de credinţa populară, pe bună dreptate, cu puteri magice.

Ingrediente:

1 kg lobodă

1 litru borş

200 ml iaurt

1 ou

1 ceapă

1 morcov

piper, sare (după gust)

verdeaţă: leuştean

1 linguriţă hrean ras

1 căpăţână mică usturoi (asta-i contribuţie oltenească!)

Mod de preparare:

Se spală bine loboda, se taie în tăieţei laţi. Se toacă ceapa, se rade pastă morcovul. Se pun toate astea la fiert cu piperul în 2 litri apă clocotită.

După 30 de minute se acreşte cu borş, se adaugă usturoi pastă, sare – încă 1-2 minute de clocote.

Se bate oul cu iaurt şi puţină zeamă de ciorbă. Se toacă leuşteanul.

Se trage de pe foc, se drege cu iaurtul bătut şi hrean, se presară leuşteanul.

Proprietățile și beneficiile lobodei

Are cantităţi impresionante de vitamina C, fiind de trei ori mai bogată în această vitamină decât spanacul şi de două ori mai bogată ca lămâia. De asemenea, loboda are mult fier, calciu, vitamina B2 şi vitamina K, magneziu, potasiu, fenoli, proteine, fibre, carbohidrați. Alături de acestea se numără anto-cianina, substanță care dă frunzelor culoarea roşiatic – purpurie.

Important! Există şi anumite contraindicaţii ale lobodei. Datorită conţinutului ridicat de acidoxalic, loboda este contraindicată persoanelor care suferă de litiază renală.

1. Previne accidentele vasculare

Datorită conţinutului de vitamina K, loboda are proprietatea de a reduce riscul apariţiei accidentelor vasculare distrugătoare.

2. Alungă afecţiunile pulmonare

Utilizată sub formă de infuzie, loboda este utilă în tratarea afecţiunilor pulmonare şi a durerilor de stomac.

3. Loboda întăreşte sistemul imunitar

Datorită conţinutului de vitamina C, la rândul său antioxidant puternic, loboda favorizează procesul de regenerare celulară şi întărește sistemul imunitar al organismului.

4. Combate astenia

Datorită consumului mare de vitamine şi minerale ajută la combaterea asteniei.

5. Este un detoxifiant puternic

Consumul de lobodă ajută la detoxifierea organismului, încetineşte procesul de îmbătrânire şi ajută la regenerarea celulară. În acelaşi timp previne şi înlătură astenia de primăvară şi are puternice efecte diuretice şi laxative, fiind ideală în curele de slăbire, potrivit Doftoria.

