Ciolacu, informaţia serii: Clotilde Armand a pierdut alegerile!

"Doamna Clotilde Armand, conform documentelor strânse de către procurori şi de către Poliţia Română, a pierdut alegerile! Din ce informaţii am eu, candidatul Partidului Social Democrat - lăsând la o parte neregulile care indică în mod categoric o fraudă - în acest moment, din buletinele de vot existente, din cei 1.509 saci care au fost predaţi de către Biroul Electoral de Sector către Tribunal, către Judecătorie şi pe urmă predaţi la SIIJ, domnul Daniel Tudorache, candidatul PSD-ului, are peste 1.700 de voturi în plus.

Categoric că urmează o implicare masivă, directă, a Partidului Social Democrat, în strângerea acestor semnături (n.r. - pentru organizarea unui referendum la Sectorul 1), dacă doamna Armand nu va accepta această umilinţă că prin fraudă a ajuns primar la Sectorul 1. Eu cred că doamna Clotilde nu e o bolşevică şi nu ţine cont de cine numără voturile ci totuşi ţinr cont de voinţa românilor şi îşi va da demisia", a declarat, luni seara, la România TV, Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: S-ar putea să se trezească DNA-ul cu toţi liderii PSD în faţa instituţiei!

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a făcut un anunţ legat de strategia pe care partidul său o are pentru a-l face pe Cîţu să explice ce s-a făcut cu miliardele împrumutate şi unde se va ajunge cu datoria publică.

"Noi nu putem să invocăm pandemia pentru a încălca o lege. Au încercat acest lucru şi cu libertăţile cetăţeneşti. A venit Avocatul Poporului şi le-a atras atenţia şi pe urmă s-au năpustit pe Avocatul Poporului. Şi aici este evident că intervenţia PSD şi contestarea la CCR a făcut ca Avocatul Poporului să rămână în funcţie fiindcă a fost un atac la statul de drept. Anunţ în premieră: dacă nu vine Cîţu (n.r. - să explice care este situaţia datoriei publice şi ce s-a făcut cu banii împrumutaţi în ultimul an), noi avem dreptul să convocăm sesiune extraordinară a Parlamentului. Trebuie să respectăm legile în România, trebuie să-i adunăm cumva din sălile de luptă.

Avem acest drept. O treime din parlamentari putem convoca o sesiune extraordinară. Categoric! Noi avem execuţia bugetară pe luna mai, unde este 49,7%. Acum e depăşit pragul de 50% (n.r. - al datoriei publice). Cum să te uiţi la un prim-ministru care efectiv nu se uită ce atribuţii are el, ce e în fişa postului.

Vă aduceţi aminte că Partidul Social Democrat a mai mers pe la DNA, să-şi susţină anumiţi lideri în istoria partidului. S-ar putea să se trezească DNA-ul de data aceasta cu toţi liderii Partidului Social Democrat în faţa DNA-ului să cerem să se respecte legea şi să înceapă să ia măsuri la toate hoţiile întâmplate pe tot cursul pandemiei, de la starea de urgenţă până în momentul de faţă. Cu toate aberaţiile trecute prin Guvern şi nimeni nu ia nicio măsură", a declarat, luni seara, liderul PSD, Marcel Ciolacu, la emisiunea "Punctul culminant", realizată de Victor Ciutacu la România TV.