Ciolacu, decizie privind problema urșilor în urma tragediei din Bușteni

Premierul Ciolacu a discutat cu ministrul Mediului și cu experți în domeniu despre problema urșilor care coboară în zone locuite din cauza lipsei de hrană. Acesta a subliniat că siguranța oamenilor este prioritară, dar nu se va permite împușcarea urșilor fără restricții. Intervențiile se vor concentra în zonele cu risc foarte mare și se va cere organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru a aborda această problemă.

„Am vorbit și cu domnul ministru al Mediului și cu cei mai implicați și mai știutori în domeniu. Este o aglomerație în anumite zone. Nu mai au mâncare suficientă și de asta coboară.

Am vorbit și cu domnul președinte al Camerei, domnul Simonis, pentru că o astfel de modificare nu se poate face decât prin Parlament. Pornim inițiativa și asta este, vom cere o sesiune extraordinară!

Este evident că primează viața omului, dar nu va fi liber la împușcat urșii pe teritoriul României fiecare când vrem și cum dorim. Vor fi abordate zonele cu risc foarte mare”, a transmis Marcel Ciolacu.

Această decizie vine în contextul în care o turistă a murit după ce a fost atacată de un urs pe traseul Jepii Mici.

Un turist a sunat la 112 pentru a anunța că tânăra cu care se afla pe traseul Jepii Mici a fost atacată și mușcată de un urs. Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Prahova a raportat că jandarmii sosiți la fața locului nu au găsit victima, ci doar turistul care a efectuat apelul. După căutări extinse, autoritățile au descoperit că tânăra, în vârstă de 19 ani din Iași, fusese ucisă.

Trupul ei a fost recuperat ulterior. Această tragedie a provocat ample reacții în mediul online. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a discutat despre acest incident într-o intervenție la postul Atena 3 CNN, explicând măsurile deja luate și cele planificate pentru gestionarea problemelor legate de urși.

"Nimic nu este mai presus de viața umană"

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a subliniat importanța protejării naturii și a biodiversității, afirmând că prioritatea principală rămâne protejarea vieții umane.

"(...) Datoria pe care o avem este aceea de a proteja natura, de a proteja biodiversitatea. Totuși, înainte de toate trebuie să protejăm viața oamenilor. Nimic nu este mai presus de viața umană. Din acest motiv, acum un an de zile, cand am venit în minister, am înaintat un ordin. Ordinul reglementa numărul urșilor care puteau fi împușcați pentru prevenirea unor atacuri sau pentru intervenția în caz de atac. Ordinul era pregătit pentru 500 de exemplare. După consultații cu mai multe instituții, printre care și Academia Română, s-au aprobat 220 din cele 500.

Populația totală a urșilor în România, astăzi, după estimările specialiștilor este de aproximativ 8000 de exemplare. Însă, dincolo de această cifră, care este extraordinar de mare, vedem în fiecare zi câte o știre cu un urs care a ajuns fie într-un sat, fie într-un oraș, fie pe Transfăgărășan, sau a generat o tragedie precum este cea de la Bușteni. Este cert că avem o problemă cu populația de urși din România. Este și motivul pentru care am pus pe masa Consiliului de mediu al UE un document prin care am solicitat serviciilor să constate că populațiile de urși din România trebuie gestionate", a spus ministrul Mediului, Mircea Fechet.

