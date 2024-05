Ciolacu, atac la USR și la Clotilde Armand: Devine partidul penalilor

'Observ că USR mai are puțin și devine partidul penalilor. Au scris și cărți cum trebuie votat, au câștigat alegeri prin aceste mesaje ale lor. (...) În PSD au fost anumite cazuri, pe care le-am soluționat prin excluderea din partid sau ei s-au suspendat din orice funcție sau demnitate publică până ce își rezolvă problemele. Fiecare partid decide ce face. Alte partide au candidați... cu toate că există măsuri luate asupra lor. Românul va pune ștampila cum consideră că este mai bine. ', a spus Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a readus în atenția opiniei publice mitingurile Rezist din Piața Victoriei, la care reprezentanții USR au luat parte în număr mare pentru, în opinia lor, apărarea statului de drept.

Mai mult, cu privire la reziști, premierul Marcel Ciolacu a spus: 'Ne-au mințit! De exemplu, căutați în imaginile dumneavoastră de arhivă cu primarul de la Bacău (n.red. Lucian Viziteu de la USR) care zicea sloganul Cine nu sare, să ia condamnare!, în Piața Victoriei. Acum, are dosar la DNA! Oare, mai sare? Nu mai sare?'.

'Stau și mă uit la primarul Nicușor Dan. Ce a făcut în 4 ani? Nu are nicio empatie pentru oameni, nicio calitate din punct de vedere administrativ. El nu comunică. Realizările pe care le vedem prin București sunt realizările anumitor primari de Sector.', a zis Ciolacu.

'Eu nu am văzut-o pe Clotilde Armand în această campanie. Mergeți în Parcul Herăstrău. Își pierd oamenii copiii prin boscheți, nu s-a făcut nimic. Mergem împreună prin București, dar când ai ieșit din Sectorul 1 arată altfel Capitala. Și trotuare, și borduri, arată altfel, față de Sectorul 1. Trebuie să ai un har să faci administrație. Administrația nu are culoare politică. Doar 30 de zile cât ești în campania electorală. Eu nu am avut o întâlnire cu primarul Capitalei. Cum să construiești dacă nu te întâlnești cu oamenii?', a spus Marcel Ciolacu.

'Au trecut patru ani, oamenii n-au căldură, le este frig.... despre ce vorbim? Nu am văzut nimic. Îl văd pe Băluță, face și ceea ce face nu e doar pentru Sectorul 4. Sectorul 1 este cel mai bogat sector, lumea migrează de la Sectorul 1 la grădinițe, creșe, școli în Sectorul 4', a mai zis Marcel Ciolacu, în emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu.

