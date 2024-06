Ciolacu a anunțat data alegerilor prezidențiale

Marcel Ciolacu, premierul României și președintele Partidului Social Democrat, a anunțat, vineri, de la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, când vor avea loc alegerile prezidențiale:

„Este evident că alegerile pentru funcția de președinte sunt în septembrie, așa cum am hotărât în cadrul coaliției și cum este corect față de toate partidele politice. Am pus o condiție foarte clară - nu am anunțat comasarea alegerilor până când nu am avut calendarul întreg al alegerilor. Nu ai dreptul din funcția de prim-ministru să faci modificări ale calendarului electoral în funcție de interese proprii de partid.

Decizia a fost în acel moment luat în cadrul coaliției, ca alegerile europarlamentare să fie comasate cu alegerile locale pe 9 iunie, alegerile pentru funcția de președinte pe 15 și 29 septembrie, iar alegerile parlamentare pe 9 decembrie. Calendarul de alegeri este cel anunțat înainte de comasare și menținut așa cum este corect față de toți competitorii și față de toate partidele politice. Trebuie să ne asumăm această democrație consolidată pe care am câștigat-o cu greu în România“, a zis Marcel Ciolacu.

