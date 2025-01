Ciocolata Dubai fake, interzisă într-o țară europeană. Au apărut, în schimb, cârnații Dubai, pizza Dubai și cafeaua Dubai

Mulți oameni au profitat de popularitatea din jurul ciocolatei Dubai. Importatorii ciocolatei Dubai din locul său de origine, Dubai, au apelat la justiție în Germania pentru că produsele concurente nu provin din Emiratele Arabe Unite. Acum, Tribunalul Regional din Köln a interzis comercializarea ciocolatei Dubai fake, scrie Heute.

Într-o decizie de urgență, instanța interzice celor doi furnizori Medi First GmbH și KC Trading UG să vândă produsul din cauza încălcării legii mărcilor, după cum relatează Lebensmittelzeitung. Nu mai au voie să vândă „Miskets Dubai Chocolate” și batonul de ciocolată „Elit – The Taste of Dubai”.

Instanța a decis că ciocolata Dubai ar trebui privită ca o indicație de origine și nu ca o descriere. Prin urmare, instanța a considerat că indicațiile geografice de origine erau înșelătoare, deoarece nu provin din locul, regiunea, zona sau țara corespunzătoare.

„Consumatorul obișnuit înțelege de la denumirea „Dubai Chocolate” sau „Dubai Schokolade” în forma specifică de utilizare că ciocolata este făcută în Dubai”, precizează una dintre cele două decizii. Instanța a contestat, de asemenea, termenii „Gustul Dubaiului” și „o notă de Dubai”.

Compania reclamantă dorește să ia măsuri și împotriva altor furnizori de ciocolată Dubai. În raport, compania este citată spunând că dorește să identifice mai întâi cazurile clare.

Deciziile din Köln au fost emise în cadrul unei proceduri accelerate fără audieri și, prin urmare, au doar un caracter provizoriu. În Germania, tendința Dubai produce rezultate ciudate nu numai cu ciocolată, ci și cu cârnații Dubai, pizza Dubai și cafeaua Dubai.

Un alt importator de ciocolată din Dubai a amenințat și el cu acțiuni legale împotriva Lindt și a altor furnizori. Gigantul elvețian de ciocolată și-a schimbat deja numele și a adăugat termenul „Stil” la „Dubai Chocolade”. Cu toate acestea, Lindt atribuie noul nume unei rețete modificate și nu unor probleme legale.

