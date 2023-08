Cineastul Lars von Trier, critic cu decizia Danemarcei de a trimite avioane de război în Ucraina, se apără

Cineastul danez Lars von Trier s-a apărat joi după publicarea unei postări pe Instagram în care critica livrarea de către Danemarca de avioane de luptă F-16 Ucrainei, informează AFP, scrie Agerpres.

Lars von Trier este obişnuit cu polemici legate de filmele sale, dar și cu declarațiile publice pe care și le asumă.



”Vieţile ruşilor contează şi ele (”Russian lives matter also”)”, a scris el marţi în engleză pe reţeaua de socializare, după vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Danemarca, unde a inspectat avioane F-16 care urmează să fie livrate ţării sale, în compania premierului danez Mette Frederiksen.



Mesajul său era adresat ”domnilor (Vladimir) Putin, Zelenski, fără a o uita pe doamna Frederiksen (care, ieri, ca o tânără îndrăgostită, a pozat cu un zâmbet până la urechi în cabina de pilotaj a uneia dintre cele mai înfricoşătoare maşini de ucis ale timpului nostru)”.

Mesaj restricționat la comentarii

Mesajul, transmis celor doi președinți ai statelor aflate în conflict militar de peste un an și jumătate, ale cărui comentarii au fost dezactivate, a atras atenţia mass-media din Rusia şi Ucraina.



”Nu am făcut decât să spun ceea ce este evident: toate vieţile din această lume sunt importante. O frază uitată, se pare, dintr-o vreme în care pacifismul era o virtute”, a explicat joi regizorul în vârstă de 67 de ani într-o nouă postare.



În ultimele zile, presa daneză a pus sub semnul întrebării această declaraţie a lui Lars von Trier, care afirmase în 2011 că-l ”înţelege” pe Hitler, înainte de a-şi cere scuze pentru afirmaţiile sale.



Într-un interviu acordat cotidianului Politiken, universitarul Jakob Baek Kristensen a estimat că Rusia a primit ”cu braţele deschise” primele comentarii ale regizorului.



”El susţine ideea că nu Rusia este un agresor necruţător, ci că acesta este un conflict legitim în care Rusia este la fel de nefericită de fiecare dată când suferă pierderi”, a explicat cercetătorul, specializat în reţele sociale.



Un titan al cinematografiei daneze, Lars von Trier a realizat peste 14 lungmetraje adesea tulburătoare şi uneori de o violenţă insuportabilă.

Cineastul a fost recompensat cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes în 2000.

Citește și: Rusia: Danemarca „escalează conflictul” prin trimiterea de avioane Ucrainei

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News