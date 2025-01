Platforma lui Musk, sub lupa Comisiei Europene pentru manipularea algoritmilor. UE crede că X favorizează extrema dreaptă

Compania lui Elon Musk, X (fostă Twitter), este investigată de Comisia Europeană pentru presupusa manipulare a algoritmilor săi, care ar favoriza postările și politicienii de extremă dreapta. Executivul UE a cerut companiei să furnizeze documente interne referitoare la sistemul său de recomandare și orice modificări recente aduse acestuia, termenul-limită fiind stabilit pentru 15 februarie, relatează The Guardian.

Din decembrie 2023, X se află sub lupa Digital Services Act (DSA), legislație ce reglementează combaterea conținutului ilegal și a manipulării informațiilor online. Se susține că algoritmii platformei au fost manipulați astfel încât să acorde mai multă vizibilitate postărilor și politicienilor de extremă dreapta, în detrimentul altor grupuri politice.

„Astăzi facem pași suplimentari pentru a aduce lumină asupra conformității sistemelor de recomandare ale X cu obligațiile prevăzute de DSA”, a declarat comisarul european pentru digitalizare, Henna Virkkunen.

Elon Musk a fost criticat în repetate rânduri pentru implicarea sa în politica europeană, inclusiv pentru sprijinul exprimat față de partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Recent, Musk a avut o discuție transmisă în direct cu liderul AfD, Alice Weidel, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul oficialilor europeni. Deși comisia recunoaște dreptul lui Musk la libertatea de exprimare, investigațiile vizează posibila favorizare algoritmică a unui singur punct de vedere, ceea ce ar putea afecta echitatea procesului electoral.

Unii politicieni europeni au acuzat X de influențarea alegerilor prin amplificarea anumitor perspective politice și restricționarea altora, fenomen cunoscut sub numele de „shadow banning”.

Comisia Europeană a subliniat că nu va ezita să utilizeze instrumentele legale pe care le are la dispoziție, inclusiv aplicarea de amenzi substanțiale sau interzicerea platformei, dacă X va fi găsită vinovată de încălcarea DSA. „Suntem hotărâți să ne asigurăm că fiecare platformă care operează în UE respectă legislația noastră, care are scopul de a crea un mediu online echitabil, sigur și democratic pentru toți cetățenii europeni”, a adăugat Virkkunen, potrivit The Guardian.

În replică la criticile aduse, Musk a afirmat că acuzațiile reprezintă „un afront adus democrației și libertății de exprimare”. Cu toate acestea, presiunile asupra platformei continuă, în contextul în care Uniunea Europeană își intensifică eforturile pentru a asigura respectarea normelor digitale și protejarea democrației în era digitală.

