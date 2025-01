RedNote cucerește America. Descărcări-record ale aplicației, ca măsură de protest în caz că TikTok va fi interzisă

Fondată în 2013 de Charlwin Mao și Miranda Qu, Xiaohongshu (RedNote) este una dintre cele mai mari platforme de social media din China, cu peste 300 de milioane de utilizatori, potrivit firmei de cercetare Qian Gua. Supranumită „răspunsul Chinei la Instagram”, aplicația s-a specializat în partajarea de sfaturi legate de călătorii, machiaj și modă.

Deși a dominat piața chineză, RedNote nu a reușit să câștige o popularitate semnificativă la nivel global până acum. Totuși, interdicția TikTok în SUA a creat o oportunitate imensă pentru aplicație, care a urcat rapid pe primul loc în App Store-ul din Statele Unite, scrie CNN.

Potrivit firmei de intelligence Sensor Tower, descărcările aplicației RedNote în SUA au crescut de aproape trei ori în ultima săptămână, comparativ cu săptămâna precedentă. Mai mult, Reuters a raportat că peste 700.000 de utilizatori noi s-au alăturat platformei în doar două zile.

Un fenomen interesant este folosirea hashtag-ului „#TikTokRefugee”, care a acumulat mai mult de 250 de milioane de vizualizări și peste 5,5 milioane de comentarii. Mulți dintre utilizatorii americani au declarat că migrarea către RedNote este un act de protest împotriva deciziei guvernului american.

„Guvernul nostru a înnebunit dacă crede că vom accepta această interdicție asupra TikTok”, a spus un utilizator într-un mesaj video pe RedNote, care a strâns peste 45.000 de aprecieri.

Migrarea masivă a utilizatorilor americani a creat un spațiu unic de interacțiune între utilizatorii chinezi și cei americani. Mulți dintre noii utilizatori din SUA au apelat la respect și bunăvoință în relațiile cu comunitatea chineză existentă.

„Vrem să ne asigurăm că vom comunica respectuos cu voi, să fim oaspeți buni”, a declarat un utilizator american. În același timp, utilizatorii chinezi au oferit tutoriale video pentru a-i ajuta pe nou-veniți să navigheze aplicația.

One of my favorite things on RedNote so far is the Chinese also making fun of how Brits say “bottle of water” ???? pic.twitter.com/wa2TyssoDO