NASA, Space X și odiseea spațială MAGA: Trump și Musk vor un nou "Apollo", dar pe Marte

Pe măsură ce Donald Trump se pregătește să se întoarcă la Casa Albă săptămâna viitoare alături de Elon Musk, cei doi plănuiesc să scrie următorul capitol din istoria zborurilor spațiale americane cu o agendă ambițioasă care include primele urme umane pe Marte.

Cât din aceste aspirații grandioase vor fi integrate în politica oficială a Statelor Unite în domeniul spațial și ce va rămâne nefinalizat, rămâne de văzut. Totuși, analiștii prevăd câțiva ani activi în parteneriatul dintre Musk, miliardarul entuziast și fondator al SpaceX, și Trump, care a folosit realizările Statelor Unite în domeniul spațial în timpul primului său mandat pentru a alimenta un sentiment de naționalism.

"Elon, pregătește acele rachete, pentru că vrem să ajungem pe Marte înainte de sfârșitul mandatului meu"

„Din ceea ce știm și am văzut, Trump pare foarte interesat de spațiu. Nu știu dacă este neapărat interesat de detaliile domeniului în sine, cât mai degrabă vede spațiul ca pe un simbol al puterii și capacității americane,” a spus Casey Dreier, directorul politicii spațiale la Planetary Society.

„Este interesant că, atunci când vorbește despre spațiu, el menționează mereu Marte și trimiterea oamenilor pe Marte. Poate că acesta face parte din alinierea sa cu Musk.”

La un miting de campanie în Carolina de Nord, în septembrie, președintele ales a fost deja clar în legătură cu așteptările sale.

„Elon, pregătește acele rachete, pentru că vrem să ajungem pe Marte înainte de sfârșitul mandatului meu,” a spus el, îndemnându-l pe Musk să accelereze proiectul său deja optimist de a trimite o echipă pe planeta roșie până în 2028 și de a înființa o comunitate autosustenabilă acolo în două decenii.

În realitate, Dreier și alți analiști consideră că aspirațiile celui de-al doilea mandat al lui Trump vor fi mult mai temperate – chiar dacă astronauții americani sunt pe cale de a reveni pe lună pentru prima dată din 1972 prin programul Artemis al NASA.

Trump, desigur, va savura perspectiva de a fi la Casa Albă atunci când steagul SUA va fi plantat din nou pe suprafața lunii, eveniment programat pentru mijlocul anului 2027, și în aprilie anul viitor, când Artemis 2 va efectua o trecere planificată cu echipaj pe lângă lună.

"Toată lumea așteaptă să vadă cum se va derula agenda Trump-Musk pentru explorarea spațială"

Dar orice abatere semnificativă de la agenda administrației Biden, care unii au prezis că ar putea include anularea rachetei Space Launch System (SLS), care este coloana vertebrală a viziunii NASA pentru călătoriile lună-Marte și care a fost mult întârziată și depășită de buget, ar putea întârzia sau nu se va produce deloc.

„Dacă faci o schimbare radicală acum, de fapt amâni termenul de aterizare pe lună. Te întorci la punctul zero,” a spus Dreier.

„Majoritatea echipamentelor pentru SLS al Artemis 2 și 3 sunt deja construite, așa că are mai mult sens să le ducem mai departe, chiar dacă vrei să le modifici”, a completat Dreier.

„Poate că modul corect de a privi acest lucru este că vei auzi intenții de schimbări majore, declarații despre schimbări importante și obiective pentru schimbări majore. Apoi, rezultatul, acea parte dificilă, este de fapt implementarea acestora. Practic, orice politică NASA necesită o majoritate de 60 de voturi în Senat, deci ai nevoie de sprijinul unor democrați. Explorarea spațială nu este, prin natura ei, o problemă politică, dar ar putea deveni ușor una”, adaugă el.

Un jucător cheie în direcția strategiei spațiale a lui Trump pentru al doilea mandat va fi un alt antreprenor miliardar, Jared Isaacman, desemnat luna trecută pentru funcția de administrator al NASA. Dreier a spus că acesta va trebui să devină un constructor de consens în Congres și să gestioneze relațiile tot mai complexe și solicitante ale agenției cu partenerii internaționali și contractorii privați, inclusiv Boeing și Blue Origin-ul lui Jeff Bezos.

Dacă va fi confirmat, prima lui sarcină va fi o revizuire completă a unde se află diferitele programe ale NASA, inclusiv zborurile umane și cercetarea. Din acest motiv, alți experți consideră că orice schimbare imediată în direcția politicii spațiale a SUA este puțin probabilă.

„Trebuie să facă un bilanț al situației, să analizeze programul Artemis și costurile și termenele acestuia, care sunt evident o preocupare având în vedere progresele rapide ale Chinei,” a spus Scott Pace, directorul Space Policy Institute de la Universitatea George Washington, care a fost secretar executiv al National Space Council în timpul primei administrații Trump.

„Ce schimbări vor rezulta din acea evaluare inițială rămâne de văzut. Trăsăturile generale ale politicii spațiale sunt deja prezente. Artemis, forța spațială, dependența de comercial, toate acestea sunt în regulă. Adevărata provocare pentru acest mandat este implementarea și execuția”, a adăugat Pace.

Pace a avertizat, de asemenea, împotriva speculațiilor despre ceea ce axa Trump-Musk plănuiește să facă. Predicțiile timpurii, raportate luna trecută de Ars Technica, includ renunțarea parțială sau totală la SLS și transferul misiunilor către lună și Marte către racheta Starship a lui Musk, care este mai ieftină, dar mai puternică și în dezvoltare rapidă.

„Nu aș exclude categoric nimic, deoarece administrația Trump are libertatea de acțiune, dar orice auziți înainte de timp, luați cu o mare doză de scepticism. Echipele de tranziție se întâlnesc, întocmesc rapoarte, identifică probleme și posibile situații care ar putea apărea, se uită la zborurile viitoare, la siguranța de la bordul Stației Spațiale Internaționale, orice ar putea deveni un eveniment, etc. Dar cel mai interesant moment în care veți vedea ceva mai definitivat va fi probabil atunci când numele lui Jared Isaacman va ajunge în Congres, întrebările pe care le va primi la audierea de confirmare și cum va răspunde. În orice caz, toată lumea așteaptă să vadă cum se va derula agenda Trump-Musk pentru explorarea spațială”, susține Pace, conform The Guardian.

