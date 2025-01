Incendiu la cea mai mare instalație de stocare a bateriilor din lume - VIDEO

Autoritățile din Monterey County (California, SUA) au emis ordine de evacuare joi seară, după ce a izbucnit un incendiu la o unitate de stocare a bateriilor despre care compania susține că este cea mai mare din lume, scrie Politico.



Vistra Energy, care deține centrala electrică Moss Landing alimentată cu gaz natural și instalația adiacentă de baterii cu litiu-ion de pe coasta Monterey County, a confirmat printr-un e-mail pentru sursa citată că un incendiu a izbucnit la una dintre bateriile sale joi după-amiază și că a evacuat personalul de șantier.

????#BREAKING: Evacuation orders have been issued after a lithium battery plant caught fire releasing hazardous toxins into the air⁰⁰????#MossLanding | #Californa ⁰⁰Currently, numerous emergency crews are on the scene of a massive fire broke out at the Moss Landing Power Plant's… pic.twitter.com/MMcpY0yka1