Fenomene extreme în toată lumea. Ger în SUA, furtuni mortale în Australia: Fac ravagii - VIDEO

Furtuni puternice au făcut ravagii în estul Australiei în această săptămână, dezlănțuind ploi abundente, vânturi puternice, inundații rapide și grindină uriașă.

În unele regiuni, rafalele de vânt au depășit 160 km/h, iar vântul puternic a provocat perturbări operaționale la aeroportul din Sydney, precum și pagube importante în apropiere, inclusiv acoperișuri smulse de pe clădiri. Un bărbat în vârstă de 80 de ani a murit după ce un copac a căzut peste mașina sa în New South Wales și au fost înregistrate mai multe alte răniri. Furtunile au provocat, de asemenea, descărcări electrice, ceea ce a dus la întreruperi generalizate de energie electrică care au afectat peste 200000 de locuințe și la suspendarea serviciilor feroviare.

Grindina asociată furtunilor a atins, în general, un diametru de până la 4 cm în cea mai mare parte a estului Australiei, deși în unele zone din Southern Downs și Queensland s-a semnalat grindină de până la 10 cm, mai mare decât o minge de tenis.

Aceste furtuni sunt printre cele mai periculoase din sezonul estival australian de până acum. Acestea au fost declanșate de o combinație de aer rece de la înălțime care a interacționat cu un front rece și o depresiune de joasă presiune. Această instabilitate atmosferică consecutivă, cuplată cu aerul saturat din sud-estul Australiei, a creat o linie de vijelii - o linie continuă de furtuni care se întinde pe sute de kilometri.

Check out this incredible time lapse of a storm moving into Sydney, Australia on Wednesday! The footage shows the intense lightning, damaging winds, and heavy rain that swept through the city! pic.twitter.com/0gWVos4nDc