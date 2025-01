Eșec de proporții al lui Musk: S-a rupt racheta! Toate zborurile și-au schimbat cursul - VIDEO

O rachetă SpaceX Starship s-a rupt în spațiu la câteva minute după lansarea de joi din Texas, forțând zborurile aeriene de deasupra Golfului Mexic să își schimbe cursul pentru a evita resturile care au căzut și amânând programul de rachete emblematic al lui Elon Musk.

Centrul de control al misiunii SpaceX a pierdut contactul cu nava Starship recent modernizată, care transporta prima sa încărcătură utilă de testare formată din sateliți fictivi, dar fără echipaj, la opt minute după decolarea de la instalațiile sale de rachete din sudul Texasului, la ora 17:38 EST.

Imaginile video filmate de Reuters au arătat bile portocalii de lumină traversând cerul deasupra capitalei haitiene Port-au-Prince, lăsând în urmă dâre de fum.

„Am pierdut toate comunicațiile cu nava - asta ne spune, în esență, că am avut o anomalie cu etajul superior”, a declarat Dan Huot, directorul de comunicații al SpaceX, confirmând câteva minute mai târziu că nava a fost pierdută.

Ultima dată când un etaj superior al navei Starship s-a defectat a fost în martie anul trecut, în timp ce reintra în atmosfera Pământului deasupra Oceanului Indian, însă rareori un accident SpaceX a provocat perturbări de amploare ale traficului aerian.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar24, zeci de zboruri comerciale au deviat către alte aeroporturi sau și-au modificat cursul pentru a evita eventualele resturi. Plecările de pe aeroporturile din Miami și Fort Lauderdale, Florida, au fost, de asemenea, întârziate cu aproximativ 45 de minute, conform sursei citate anterior.

Administrația Federală a Aviației a SUA (FAA), care reglementează activitățile private de lansare, a declarat că a încetinit pentru scurt timp și a deviat avioanele în jurul zonei în care cădeau resturi, însă operațiunile au fost reluate normal.

FAA închide în mod regulat spațiul aerian pentru lansări și reintrări spațiale, dar poate crea o „zonă de răspuns la resturi” pentru a împiedica intrarea aeronavelor dacă vehiculul spațial se confruntă cu o anomalie în afara zonei închise inițial.

Musk, CEO-ul SpaceX, a repostat un videoclip pe X în care arată mai multe resturi pe cer și a declarat: „Succesul este incert, dar distracția este garantată!”.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG