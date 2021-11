Cine e Florin Spătaru, propus de PSD pentru Ministerul Economiei. CV

Florin Spătaru este, din 2009, Director HR & Afaceri Corporatiste la Șantierul Naval Damen Galați.

„Asigura conducerea generala, operativa si curenta a Departamentelor HR & Legal, HSE, Administrativ a Santierului Naval Damen Galati. Raspunde de reprezentarea legala a societatii si in organizatii si asociatii profesionale (Anconav, Camera de Comert Romano-Olandeza, ANCEX). Reprezinta interesele Companiei in fata tuturor Partilor”, conform CV-ului.

În perioada 1 octombrie 2004 – 1 septembrie 2009, a fost Director Economic la Șantierul Naval Damen Galați.

Florin Spătaru este președinte ANCONAV din februarie 2013 până în prezent. ANCONAV este asociația românească de construcții navale, având 48 de membri activi (șantiere navale, furnizori de echipamente, firme de inginerie). ANCONAV este membru al SEA Europe.

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis marţi ca Sorin Grindeanu să fie propunerea social-democraţilor pentru funcţia de vicepremier în Guvernul condus de Nicolae Ciucă.



De asemenea, CPN al PSD a decis să îl propună pentru portofoliul de la Ministerul Economiei pe Florin Spătaru, după ce Marius Humelnicu a anunţat că se retrage din această poziţie din motive personale.

Calendarul audierilor pentru miniştrii Cabinetului Ciucă şi al plenului comun pentru învestirea noii echipe guvernamentale va fi stabilit în şedinţa Birourilor permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, care este programată marţi, la ora 18,30.



Premierul desemnat Nicolae Ciucă va depune, marţi, la Parlament, lista Cabinetului PNL - PSD - UDMR şi programul de guvernare pentru care va cere votul de încredere al Legislativului.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, marţi, că a făcut tot ceea ce a depins de el pentru a debloca negocierile cu PSD, adăugând că partidul va ieşi mai puternic după aceste discuţii, dar şi-a exprimat regretul că liberalii nu au reuşit să obţină Finanţele, un portofoliu "esenţial" pentru premier.



El a fost întrebat de ziarişti, la Palatul Parlamentului, dacă PNL a ieşit mai slăbit din negocierile cu PSD.



"Nu, va ieşi mai puternic. Asta a fost decizia partidului, am mers în partid cu cele două variante. De fiecare dată, dacă a fost nevoie şi să mă dau la o parte, m-am dat la o parte, chiar am predat şefia negocierilor domnului premier Nicolae Ciucă, toate aceste lucruri le-am făcut pentru a debloca situaţia. Până la urmă, a fost decizia partidului, negocierea a fost condusă de următorul premier. Mie îmi pare rău că nu avem Finanţele. Eu cred că un premier fără Finanţe va fi o problemă, dar, până la urmă, acesta a fost rezultatul negocierii. Am supus rezultatul negocierii unui vot în PNL, a trecut, mergem mai departe. Eu zic că, după ce se aşază lucrurile, va trebui să tragem linie şi apoi să vedem cum mergem mai departe", a explicat Cîţu.