Chris Rock îl va da în judecată pe Will Smith pentru palma de la premiile Oscar

"Îl va da în judecată. Are cei mai buni avocaţi, s-a dus la cea mai bună firmă de avocatură din New York. Ştiu sigur asta. O va face pentru că ce a făcut Will Smith este greşit. A fost agresiune şi l-au lăsat în pace. Un bărbat l-a agresat pe un alt bărbat la TV, în direct. Dacă o laşi să treacă, dai un exemplu prost, le spui tuturor celor care vor să lovească pe cineva că este ok", a spus Tsarouchas, citat de Greek City Times.

Conform acestuia, Chris Rock ar urma să ceară 200 de milioane de dolari daune morale.

"Eu îl susţin pe Chris Rock. Altfel, ce se va întâmpla? Poate mâine voi fi eu pe scenă şi un tip decide că se simte jignit de glumele mele. Sunt comediant, spun glume. Dacă nu îţi place ce fac eu, e ok, nu trebuie să îţi placă. Dar am devenit atât de sensibili, ne ofensăm din orice. Chris Rock a fost foarte inteligent atunci prin faptul că nu a ripostat", a mai spus Tsarouchas.

Will Smith, moment nervos la OSCAR 2022. L-a pălmuit pe Chris Rock, după o glumă la adresa soţiei

Actorul Will Smith, care a câştigat premiul OSCAR pentru cel mai bun actor în rol principal, a avut şi un moment mai puţin fericit la eveniment. Acesta l-a pălmuit pe actorul Chris Rock, care prezenta unul dintre premii, pentru o glumă la adresa soţiei sale.

Cu câteva secunde înainte să prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunându-i că abia aşteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului "G.I. Jane", un lungmetraj regizat de Ridley Scott în 1997 şi în care rolul principal a fost jucat de Demi Moore.Will Smith a reacţionat imediat în urma acelei glume, a urcat foarte repede pe scena galei Oscar şi l-a pălmuit pe Chris Rock, apoi s-a întors la scaunul său din sală.



"Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!", a strigat Will Smith spre Chris Rock, iar producătorii postului TV ABC au întrerupt imediat sunetul întregii transmisiuni.



Totuşi, în transmisiunile difuzate de posturile străine, sunetul a rămas disponibil, iar Chris Rock a putut fi auzit în timp ce a spus: "Will Smith tocmai m-a pălmuit zdravăn de tot!".



"Asta a fost cea mai tare seară din istoria televiziunii", a adăugat starul de comedie.

CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News