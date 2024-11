Chiriile au devenit o povară mult prea mare pentru românul de rând. Soluțiile simple propuse de FCDL

"Ar trebui să se interzică chirii private mai mari de 30% din venitul mediu pe țară. Chiar și asta ar fi o sumă mare, având în vedere că marea parte a salariaților au sub salariul minim, și dacă ne mai gândim și la persoane șomere sau pensionare, fără un venit regulat, ele chiar ar trebui să primească acces instant la locuințe sociale...

Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele asta spune: că oricine are sub salariul mediu are dreptul la locuință socială. Am vrea să se plafoneze chiriile și să nu fie posibil să fie o sumă mai mare de 30% din venitul mediu pe țară, nu minim", precizează Carolina Vozian, de la Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire.

Legea locuinței e bună, însă nu e pusă în aplicare

În legătură cu o soluție a centralizării, prin care primăriile doar să proceseze aplicările, iar guvernul să se ocupe de "grosul" locuințelor sociale, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire arată că: "Ar avea mai mult sens și pentru că de către guvern este dată această lege a locuinței, care, în linii mari, este o lege foarte bună. Adică, conform legii, ar trebui ca jumătate din populație să aibă acces la o locuință socială la nivelul de venit. Doar că hiba este de la lege... la aplicare.

Până se ajunge la primărie să se aplice, ar fi mai bine să fie centralizat și primăriile să nu aibă fiecare mână liberă la propriile criterii discriminatorii".

Ce vină poartă dezvoltatorii imobiliari și autoritățile locale?



Carolina Vozian (FCDL): Cred că este o combinație între cele două. Adică faptul că autoritățile cumva susțin piața liberă... piața nu e liberă așa, de capul ei.

E susținută de autorități constant, și afacerile imobiliare sunt susținute de autorități. Adică toate marile afaceri sunt susținute și se dau permise și se cedează teren public pentru privatizare și așa mai departe... Dar responsabilitatea legală este a autorităților.

Pentru că, practic, legea locuinței spune că autoritățile locale sunt responsabile să acopere nevoia locală de locuințe sociale. Primăria locală din orășelul X sau din sectorul X trebuie să răspundă la nevoia de locuințe sociale din locul ăla. Și Ministerul Dezvoltării estima că e nevoie de peste 60.000 de locuințe sociale noi în țară și autoritățile locale ar trebui să se ocupe de astea, că nu le face Ministerul. Bugetul este al primăriei locale care trebuie să fie redirecționat spre construcții, ceea ce nu se întâmplă.

DC News: Cât de mare considerați că e nivelul de realizare în rândul populației pentru cauza asta? Pentru că aveți nevoie de multă susținere.

Carolina Vozian (FCDL): O anchetă reprezentativă național din 2022 arăta că circa 90% din populație susține acordarea de locuințe sociale pentru persoane care nu își permit locuință pe piață. A fost publicat în studiul Atitudini și valori de tip progresist în România.

Cumva de aici e clar că susținerea e mare și că problema e mare și foarte comună. Doar că e situația asta ciudată cu locuirea... în care e foarte individualizată (n.r., chestiunea).

Oamenii sunt împinși să creadă și să trateze (n.r., problema astfel): că e chiria prea scumpă, că nu găsesc chirii, că sunt discriminați pe piața chiriilor (dacă vorbim de chirii, care a fost tema proiectului protestului de azi).

Sunt discriminați pe piața chiriilor. E o problemă individuală: că nu muncesc destul, că nu au salariul destul de mare, că n-au aia, că n-au aia.

Când de fapt e o problemă colectivă care poate fi reglementată de autorități. Deci cumva ni se păre că e clar o problemă super comună și colectivă dar e grea cumva organizarea asta și uniunea oamenilor pe subiect pentru că e tratată ca o problemă individuală.

Acțiuni viitoare ale FCDL

DC News: Ce acțiuni mai plănuiți pentru awareness, pentru implicarea oamenilor?

Carolina Vozian (FCDL): Avem broșura asta despre drepturile chiriașilor, cumva și anul ăsta au fost proteste pe tema chiriilor, pe care tot încercăm să le promovăm special. O să mergem în facultăți, să discutăm cu studenți despre chirii, despre dreptul la locuire. Încercăm încet-încet să creștem o mișcare de solidarizare între persoanele care stau în chirii și în mod ideal să se lege un sindicat al chiriașilor.

Practic un sindicat al chiriașilor chiar ar fi o forță care ar putea să susțină foarte multe persoane cu probleme în chirie. Să susțină și legal în fața proprietarilor abuzivi și să ceară și demersuri legale de reglementare și plafonare a prețurilor. Una sunt trei oameni și alta este un sindicat cu mai multe forțe...

Vrem foarte mult să vedem cele 8 blocuri promise de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea construite. Și o să mergem constant cum am mers până acum la ședințele de consiliu, din primărie, ca să facem presiune pentru asta (...).

Am mers constant în ultimii ani în aceste ședințe de consiliu și am întrebat și ne-am înscris pentru a vorbi și am întrebat ce se întâmplă cu locuințele și o să facem asta în continuare.

VEZI BROȘURA CU DREPTURILE CHIRIAȘILOR AICI.

O presiune mai mare pe autoritățile publice arată interesul colectiv

"Asta e foarte important pentru cine vrea să se mai implice, pentru că noi am ales autoritățile publice și trebuie să le tragem la răspundere să facă lucrurile pe care le-au promis.

Lucrul care e cel mai la îndemână e chiar să mergi la ședința de consiliu să asculți ce zic și să-i confrunți: de ce nu faceți asta?

Practic toate partidele au votat în consiliul general în aprilie 2020 proiectul ăsta de 8 blocuri (n.r., în cazul Primăriei Generale a Municipiului București) și acum trebuie pusă presiune să-și respecte promisiunea și votul ăsta.

În fiecare an, vara, susținem ca oamenii să aplice pentru locuințe sociale cam la toate primăriile de orașe. 30 septembrie este termenul de depunere sau înnoire de dosare și vrem ca toată lumea care se înscrie să aplice.

Ca să fie tot mai clară presiunea pe autorități, să fie clar că nevoia e mare.

Cine are sub salariul mediu și nu are o proprietate are eligibilitate în locuință socială. Sunt o grămadă de oameni în România în poziția asta, sub salariul mediu și fără proprietate privată.

Noi încurajăm cât mai mulți oameni să aplice ca să se vadă că e chiar o nevoie reală și o criză reală a locuirii și chiar am vrea să se facă ceva. Nu doar oamenii în situațiile cele mai extreme pe care i-am și susținut de-a lungul timpului ar trebui să aplice.

Dar cumva chiar toată lumea care poate să facă asta. Mai facem pe partea asta, cultural-artistică, un spectacol cu care sperăm să avem un turneu: se cheamă În stradă, este despre experiențe cu evacuări și chirii", conchide Carolina Vozian (Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire).

