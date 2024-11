Chirieac, radiografia ultimului discurs al lui Klaus Iohannis

CITEȘTE ȘI - Crin Antonescu: Haideți să votăm în așa fel încât nu cumva peste 6 luni să îl regretăm pe Klaus Iohannis

În ultimul discurs de la Palatul Cotroceni, cu ocazia ceremoniei de Ziua Națională a României, președintele Klaus Iohannis le-a cerut iertare românilor față de momentele mai puțin plăcute din timpul celor două mandate ale sale, care au iritat o bună parte din societate.

„Știu că am făcut greșeli, unele alegeri în care am investit speranță și încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dumneavoastră v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că, de-a lungul timpului, am luat decizii care v-au nemulțumit și pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient (...)“, a spus Klaus Iohannis, sâmbătă seara.

O radiografie a discursului președintelui României a fost făcută de analistul politic Bogdan Chirieac. El a arătat care au fost, de fapt, punctele forte ale lui Klaus Iohannis și ce ar fi trebuit să le spună românilor la final de mandat.

„A fost o declarație corectă politic. În niciun caz nu are un efect în sensul creșterii popularității sale, mai ales că nu a descris sub nicio formă starea în care lasă România, în pragul haosului, mult dată înapoi față de cum a găsit-o. Nu ne așteptam la acest lucru.

Sigur că în cei 10 ani ai mandatului său, grație apartenenței la Uniunea Europeană și la NATO, România s-a dezvoltat. S-au făcut progrese, țara se schimbă de la an la an, dar asta se întâmplă în ciuda statului, nu datorită statului pe care l-a condus Klaus Iohannis“, a explicat Bogdan Chirieac.

Analistul politic a dat exemplul programului România Educată, care este „total nefuncțional“, la fel ca justiția și administrația. În percepția sa, președintele ar fi trebuit să se axeze de exemplu pe chestiunile privitoare la drepturile minorităților, care au cunoscut o îmbunătățire, după 10 ani de mandat Klaus Iohannis.

„De asemenea, a fost de apreciat felul în care a reprezentat țara, faptul că vorbește limbi străine, că are o prezență“, a punctat Bogdan Chirieac. Totuși, el a adăugat că președintele României „nu a reușit nici cu Spațiul Schengen, nici cu MCV-ul, nici cu demersul total nepregătit de a fi secretar general al NATO, care a pus România într-o situație oarecum ridicolă“.

Precizările președintelui despre riscurile care pasc România în următoarea perioadă, având în vedere că cetățenii sunt puși în situația de a alege între un candidat total nepregătit pentru funcția de președinte și un candidat cu afinități proruse, Bogdan Chirieac a opinat că situația în care ne aflăm este un produs al celor 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis.

„Este o critică involuntară pe care Klaus Iohannis o face mandatelor sale. România a ajuns în această situație gravă, în care nu se punea problema să mai ajungă vreodată de la începutul anilor 90, când țara a pornit către Vest. Ce spune domnul Iohannis arată vulnerabilitatea României, pe care ne-o lasă moștenire după 10 ani de mandat. Este o critică dură a celor două mandate ale sale. Chestiunea cu „vă cer iertare ...“ este spectaculoasă, dar nu este profundă“, a conchis analistul politic.

