Chirieac: E cel mai activ deputat PSD. Jos pălăria! / VIDEO

Declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Deferiți mass-media” de la DCNewsTV, în timp ce se vorbea despre revocarea lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului. În favoarea revocării au votat 247 de parlamentari.

Laura Vicol, avocat și deputat PSD, vorbise despre revocarea Renatei Weber, decizie despre care a spus că este „o execuție de la început până la sfârșit”.

„Execuție sumară a lui Weber pe lucruri inventate...”, a zis Cozmin Gușă, adăugând că a citit pe DCNews ce a zis Laura Vicol. În acel moment, Bogdan Chirieac a intervenit, spunând: „Laura Vicol este acum, probabil, cel mai activ deputat PSD. Jos pălăria pentru această doamnă!”

Revenind la revocarea Avocatului Poporului, Cozmin Gușă a zis: „Laura Vicol spunea că toată motivația majorității parlamentare era o invenție de la cap la coadă și că, practic, Renate Weber a fost executată în baza unei non argumentații, adică nimic de acolo nu se putea susține.”

Renate Weber „știe să vorbească, a dovedit în funcția de Avocat al Poporului că este ponderată, că știe să reprezinte poporul. A fost politicoasă tot timpul. Să nu-i dai posibilitatea să spună niciun cuvințel... A fost, totuși, atâta timp Avocat al Poporului...”, a mai zis acesta.

„Ne batem joc de absolut orice!”, a conchis Cozmin Gușă.

Emisiunea de la DCNewsTV:

Renate Weber explică de ce a fost revocată

Renate Weber a zis, după revocare, că a intrat în coliziune cu guvernul condus anul trecut de Ludovic Orban, când acesta a dat OUG prin care se permitea accesul la fonduri publice spitalelor private.

Renate Weber a spus, miercuri seară, la Antena 3, că absolut nimic din ceea ce s-a încercat să i se reproșeze nu are justificare legală și nici constituțională.

„De altfel, este interesant că efectiv nu este invocat nici măcar un singur articol din Constituție pe care l-aș fi încălcat, pentru că, evident, așa ceva nici măcar nu s-a întâmplat”, a spus Renate Weber.

Întrebată dacă Ludovic Orban a vrut neapărat să fie revocată, Renate Weber a spus că „așa pare, așa mi s-a părut și mie”, motivarea fiind că a atacat la CCR o ordonanță dată de guvernul pe care l-a condus și prin care se permitea accesul spitalelor private la fonduri publice, doar prin semnătura ministrului, ordonanță care s-a dovedit a fi neconstituțională.

„Eu spun în continuare că, de fapt, eu am intrat în coliziune în calitatea de Avocat al Poporului cu Guvernul de la acea dată (n.r. condus de Ludovic Orban) atunci când am atacat la Curtea Constituțională o ordonanță de urgență din cele 25 adoptate într-o seară, prin care spitalelor private li se permitea să aibă acces la fonduri publice, dar un acces care nu era controlat decât de ministru, prin simpla lui semnătură pusă pe solicitarea spitalului. Or asta, în termen mediu și lung, ducea, evident, la o scădere a capacității spitalelor publice de a se ocupa de servicii de calitate și înțeleg că atunci am atacat la CCR, cu unanimitate CCR ne-a dat dreptate”, a mai spus Renate Weber.