A murit un celebru fotbalist. A fost coechipier cu legendarul Johan Cruyff la FC Barcelona

Este vorba despre fostul fotbalist peruan al echipei FC Barcelona, Hugo Sotil. Acesta a murit, luni, la vârsta de 75 de ani. Hugo Sotil se afla la terapie intensivă la o clinică din Peru.

În urmă cu câteva săptămâni, Hugo Sotil a mers la Barcelona cu scopul de a sărbători cea de-a 125-a aniversare a clubului catalan pentru care a evoluat între 1973 şi 1976.

Hugo Sotil a ajutat-o pe FC Barcelona să câştige La Liga în anul 1974, după 14 ani de așteptare. Pe platforma socială X, FC Barcelona i-a adus un omagiu fostului său jucător: „Odihneşte-te în pace, Cholo”.

