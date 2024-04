Cel mai important sfat primit de Daniel Buzdugan de la părintele Vasile Ioana. Dezvăluiri despre momentele în care Buzdugan pune mâna pe telefon și-l sună

În emisiunea Oracolul vedetelor, difuzată pe Spectacola.ro, Daniel Buzdugan, una din cele mai cunoscute prezențe din showbizul românesc, a fost întrebat și despre relația sa cu părintele Vasile Ioana.

Daniel Buzdugan nu și-a ascuns niciodată spiritualitatea, fiind cunoscut ca un creștin practicant.

Întrebat care a fost cel mai important sfat pe care l-a primit de la părintele Vasile Ioana, Daniel Buzdugan nu s-a limitat la un sfat anume, dar a subliniat relația specială pe care încă o are cu părintele Ioana. Vedeta radio a admis că încă îl mai sună pe Vasile Ioana în momentul în care întâmpină situații dificile.

Totodată, el a dezvăluit că până la un moment dat copiii lui și ai carismaticului părinte au fost colegi de clasă.

„Îmi aduc aminte de tot felul de discuții frumoase și vesele cu părintele Vasile Ioana. Noi ne întâlneam destul de des că până la un moment dat copiii noștri au fost colegi de clasă. Dar de multe ori când sunt situații pe care trebuie să le spun la radio despre ce se întâmplă în viața noastră, sau apar la televizor multe informații și uneori nici nu știi cum să apuci treaba asta, îl mai sun pe părinte și îl întreb cum vede el lucrurile. Și mă lămurește. E tare blând și nu e genul de părinte care să dea cu pumnul în masă și să vorbească răstit.

Nu, are o blândețe care te liniștește. Am văzut că cineva făcea referire la o persoană importantă din Biserică și spune că „dacă Hristos ar fi vorbit așa răstit, acru, sec și răutăcios și ar fi certat lumea, nu am mai fi avut creștinism în ziua de azi””, a precizat Daniel Buzdugan.

