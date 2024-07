Cel mai frumos loc de pe litoralul românesc, blocat. Investitor, după ce a auzit ce ne-a declarat Ciolacu: Și eu sunt încăpățânat! Să vină aici și să vedem dacă îi place / video

Sunt oameni care vor să investească în România, vor să dezvolte țara, dar sunt blocați peste tot. Starea deplorabilă a plajelor de pe Litoralul românesc este unul dintre motivele pentru care turiștii preferă să meargă la mare în Bulgaria. „Proprietarul” plajelor, Administrația Națională Apele Române, încasează chirii, dar nu face investiții pentru turiști. Iar atunci când un investitor privat, cum este cazul lui Alin Bucur, încearcă să aducă o porțiune de plajă la standarde occidentale, se găsesc instituțiile publice care, pe mână cu grupuri de interese locale, încearcă să blocheze tentativele de modernizare a Litoralului.

Despre acest subiect l-am întrebat pe Marcel Ciolacu la interviurile DC News.

„Credeți că administrația ar trebui să fie mai prietenoasă cu investitorii? Vă întreb în contextul în care avem o anchetă pe DC News privind următorul lucru: Cineva vrea să amenajeze o plajă în Mamaia și instituțiile statului au oprit lucrarea la final... deși au fost îndeplinite toate condițiile. Acesta cu plaja este un exemplu mic”, a zis Bogdan Chirieac.

„Până să fie această coaliție, stabilitatea în România a fost dusă de către autoritățile locale pentru că ele erau, cu certitudine, pe un mandat de patru ani. Până acum am avut doar haos în zona administrației centrale. Au tot fost sute de miniștri, zeci de miniștri într-un singur minister... și au dus la acest lucru. Dar uitați că se poate lucra până la urmă... Nimeni nu este perfect. Nici eu nu sunt genial, nu sunt Sfântul Gheorghe, sunt însă încăpățânat și când am un lucru de rezolvat, merg și la președintele Erdogan, și în Arabia Saudită, când am nevoie de capital. Nu putem acoperi din fonduri europene toată România. Am mers și în Israel, am fost și în Qatar pentru că românii au fost primii extrași din Fâșia Gaza, am fost și la Petro Sanchez”, a spus premierul României.

Acum, Alin Bucur, investitor român de pe litoralul țării noastre, lansează un apel către Marcel Ciolacu.

Alin Bucur ne-a prezentat un caz - i-am spune inedit, dacă nu ar fi tragic: O investiție de câteva milioane de euro, pe plaja din Mamaia, care ar fi ridicat nivelul acesteia la standarde occidentale, a fost blocată de anumite manevre birocratice.

„După ce am auzit declarațiile pe care premierul României le-a făcut la DC News, fac un apel public către Guvernul României și Marcel Ciolacu. Sunt un investitor român, am ales să investesc în această țară și vreau să fiu ajutat. Și eu sunt încăpățânat, și eu vreau să-mi protejez investiția! Și, înainte de orice, îmi iubesc țara! Această investiție pentru care lupt este făcută pentru România”, a zis Alin Bucur la DC News.

„Suntem în plin sezon estival și ar trebui să ne unim forțele și să înțelegem că trebuie să oferim românului - și turistului în general - condiții adaptate la standarde occidentale. Marcel Ciolacu a susținut întotdeauna că ajută turismul. Întotdeauna a susținut că ajută investitorii români. Eu sunt un investitor român și acum îi cer sprijinul. Vreau să arătăm că și România poate avea o plajă la un nivel ridicat unde turiștii să vină și să se simtă bine. Așa generăm și taxe pentru bugetul local și așa mai departe. La acest proiect, noi vom avea în jur de 200 de angajați. Creăm și multe locuri de muncă. Nu cred că este în interesul cuiva să blocăm un astfel de proiect”, a mai spus Alin Bucur.

Marcel Ciolacu este invitat să vadă acest proiect fabulos: „Nu ai cum, dacă vezi acest proiect, să spui că nu este ce trebuie pentru România!”

Și dacă iubești România și susții turismul românesc, nu ai cum să nu vrei să ai așa ceva în țara ta.

„Ca mulți dintre români, am fost plecat cam peste tot în lume și am observat că românul când ajunge în Dubai, la turci, la greci, la bulgari, plătește. De ce plătește? Pentru că are un confort. La noi, toată lumea se plânge, prețurile fiind prea mari... și confortul lipsă. Într-adevăr, s-au mărit plajele, dar este un deșert. Nu numai că este deșert, nu este un nisip fin, sunt multe scoici în care te tai și nu ai toaletă. Dacă faci o plimbare până la mare și ai o nevoie fiziologică, nu ai timp să ajungi înapoi la cameră la cât ai de mers. Atunci, m-am gândit de ce toată lumea poate și România nu poate? Probabil dacă plecam în altă țară și făceam investiții pe acolo, atunci toată lumea mă blama pe ideea: „Alin Bucur a făcut bani în România și pleacă să investească afară”. Cu siguranță afară eram respectat și ajutat", a mai spus Alin Bucur.

Un sector de plajă din Mamaia a fost închiriat de Administrația Națională Apele Române unei firme care a investit milioane de euro pentru amenajarea unor piscine ecologice, proiect care poate constitui un exemplu de sustenabilitate, unic la nivelul litoralului românesc. Zona respectivă era abandonată de fostul ”chiriaș” al Apelor Române, iar administrația lăsase în paragină plaja. După ce a obținut toate avizele și autorizațiile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru demararea lucrărilor de amenajare a plajei, firma a și procedat la începerea lucrărilor. Care au respectat atât contractul de închiriere, cât și caietul de sarcini aferent licitației de atribuire a sectorului de plajă, singurele documente juridice care, împreună cu autorizația de construire, reglementează modul în care aceste lucrări pot fi realizate.

BC Cogen Management (BCCM) a început construcția, utilizând exclusiv materiale naturale, în principal lemn și piatră, dar și alte soluții ecologice, fără existența unor fundații sau a altor structuri din beton. În plus, întreaga cantitate de nisip manipulată pe perioada lucrărilor a fost gestionată cu mare grijă, fiind păstrată integral in situ, astfel încât suprafața de plajă să poată fi predată în condițiile prevăzute de contractul de închiriere, la expirarea acestuia.

După ce proiectul a început să prindă contur, un grup de interese care se aștepta să obțină de la Apele Române acea porțiune de teren, în condiții mult mai avantajoase, a pornit o campanie pentru blocarea investiției derulate de firma cu capital 100% românesc. La această campanie a răspuns Inspectoratul de Stat în Construcții, care a găsit ca pretext pentru a dispune oprirea lucrărilor o măsurătoare topografică realizată de Administrația Bazinală Dobrogea Litoral, filiala ANAR care a închiriat plaja. ABDL, repetăm, instituția care a închiriat plaja și a solicitat plata pentru o suprafață de 31.400 mp, în 2023, susține în 23 aprilie 2024 că suprafața de plajă măsoară... 27.631 mp.

