Ce semnifică litera ”X” din palma ta

Specialiștii în chiromanție spun că semnul ”X” din palmă ar putea avea legătură cu personalitatea ta. Astfel, persoanele ale căror linii din palmă se intersectează formând un ”X” ar fi capabile să atingă toate obiectivele pe care și le propun, scrie Realitatea.net.

Firi ambițioase, aceste persoane reușesc să obțină foarte repede recunoașterea din partea celor din jur și să-și creeze imaginea de oameni de succes. Dacă ai ”X” în amândouă palmele se crede că ești genul de persoană care se consideră superioară celor din jur.

Aceste persoane nu pot fi înşelate şi îşi dau seama imediat dacă sunt minţite. În plus, sunt lideri înnăscuţi şi au o minte ascuţită. Bolile îi ocolesc pe aceşti oameni. Un alt lucru ce trebuie menţionat este faptul că despre oamenii care au un „X” pe ambele palme, se spune că după moarte nu vor fi uitaţi, scrie Timpul.md.

Dacă ai semnul acesta sub degetul arătător, înseamnă că vei suferi o lovitură la nivelul capului. Dacă acest semn este mai accentuat, atunci înseamnă că vei primi bani de la rude.

Persoanele care au semnul „X” sub degetul mijlociu, nu vor avea noroc în viaţă şi se vor îmbolnăvi deseori. Oamenii care au semnul „X” sub degetul inelar sunt predestinaţi să piardă bani şi să nu aibă succes în viaţă. Dacă o persoană are semnul „X” sub degetul mic, înseamnă că acea persoană nu este cinstită şi îi va înşela pe cei din jur.

Voropchievici îți explică dacă ai linia divorţului în palmă

Numerologul Mihai Voropchievici a explicat cum se poate recunoaşte linia divorţului din palmă.

„Dacă ai linia divorţului în palmă, poţi să te dai în stânga şi în dreapta, că tot acolo ajungi. Ce îţi este scris în frunte îţi este pus. Sunt lucruri care nu se schimbă", a spus numerologul Mihai Voropchievici în cadrul emisiunii „Adevăruri Ascunse” de la Antena 3.

„Linia divorţului este ca un arc de cerc. Trece peste linia vieţii şi a capului şi tinde să se ducă spre linia inimii. Dacă ai acest arc de cerc, ori pe stânga ori pe dreapta, automat spunem că este mâna omului care va divorţa”, a spus Mihai Voropchievici.

„Niciodată nu devine proeminentă. Atunci când apar într-un cuplu certuri, apare şi linia. În anumite zone apare ca marcaj şi o linie a căsătoriei. Cei care o au sub degetul mic sunt cei care îşi cam bat joc de căsnicie sau partener.", a mai spus Mihai Voropchievici. Vezi mai mult AICI.

