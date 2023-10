Ce scrie Biblia să mănânci și să nu mănânci. Porcul nu, lăcusta da! Lista celor ”curate și necurate”

Desigur, informația poate să nu fie atât de surprinzătoare pentru cei care au parcurs deja Biblia. Însă, pentru restul, în Biblie avem la CAP. 11 din Leviticul, ”Animale curate și necurate”.

Astfel, aflăm că ”a grăit Domnul cu Moise și cu Aaron și a zis: Grăiți fiilor lui Israel și le ziceți: Iată animalele pe care le puteți mânca din toate dobitoacele de pe pământ:

Orice animal cu copita despicată care are copita despărțită în două și își rumegă mâncarea, îl puteți mânca”.

Excepție fac, din această categorie, cităm ”cămila, pentru că aceasta-și rumegă mâncarea, dar copita n-o are despicată, aceasta e necurată pentru voi; iepurele de casă își rumegă mâncarea, dar laba n-o are despicată, acesta e necurat pentru voi; iepurele de câmp își rumegă mâncarea, dar laba n-o are despicată, acesta e necurat pentru voi; porcul are copita despicată și despărțită în două, dar nu rumegă, acesta e necurat pentru voi”.

”Din carnea acestora să nu mâncați și de stârvurile lor să nu vă atingeți, că acestea sunt necurate pentru voi” mai arată Biblia.

De asemenea, legat de viețuitoarele din apă, mai notează că pot fi consumate ”toate câte sunt în ape, în mări, în râuri și în bălți, și au aripi și solzi, pe acelea să le mâncați”. Cele care mișună în ape, fără aripi și solzi sunt ”spurcăciune”.

Din rândul păsărilor, Biblia scrie să nu fie mâncate: vulturul, zgripțuroiul, vulturul de mare, corbul, șoimul cu soiurile lor, struțul, cucuveaua, rândunica și uliul cu soiurile lor, toată cioara cu soiurile ei, huhurezul, pescarul și ibisul, lebăda, pelicanul și cocorul, cocostârcul, bâtlanul cu soiurile lui, pupăza și liliacul.

Biblia scrie și despre insecte: ”toate insectele înaripate, care umblă pe patru picioare, sunt spurcate pentru voi”. ”Să mâncați numai pe acelea care au fluierele picioarelor de dinapoi mai lungi, ca să poată sări pe pământ”. ”Să mâncați următoarele: lăcusta cu soiurile ei, solamul și soiurile lui, hargolul și soiurile lui și habagul cu soiurile lui” mai scrie sursa citată.

Sunt interzise în farfurie vietățile cu multe picioare, târâtoare, dar și șoarecele sau melcul, dar și altele precum cârtiță, șopârlă, crocodil, arici, salamandră sau cameleon.

