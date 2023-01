Ce salarii au angajații de la ASPA. Sporuri considerabile chiar şi pentru munca de birou, pe bani publici

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) se află în subordinea Primăriei Generale și beneficiază de bani publici. Salariile angajaților de la ASPA sunt unele destul de mari, iar aceștia beneficiază chiar și de mai multe sporuri.

Un director general al instituţiei, spre exemplu, primeşte un salariu de bază în valoare de 16.917 lei, la care se mai adaugă şi un spor de lucru în condiţii vătămătoare de 1.456 lei, scrie Știri de Cluj.

Un director adjunct de la ASPA are un salariu de 14.919 lei pe lună, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 1.907 de lei. Un şef serviciu, în schimb, are un salariu 9.690 lei/lună plus spor de condiții vătămătoare de 1.238 lei.

Ce salarii au alți angajați de la ASPA

Un consilier de la ASPA are salariu de 5.899 lei/lună, plus spor de condiții vătămătoare de 754 lei. Totodată, un muncitor necalificat are un salariu de 3.631 lei/lună, plus spor de condiții periculoase de 464 lei, iar un şofer 4.093 lei/lună plus spor de condiții periculoase de 523 lei.

Situaţia de la Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor a intrat din nou în atenţia publicului, după ce o femeie a fost sfâşiată de câini la marginea Bucureştiului, lângă Lacul Morii.

Femeia a fost găsită fără suflare la 300 de metri distanţă de cea mai apropiată locuinţă. Nimeni nu i-a auzit strigătul disperat al femeii. În primăvara anului trecut, Ana Oroş, tânăra care a murit pe 21 ianuarie 2023, a fost muşcată de câini în aceeaşi zonă a Sectorului 6.

