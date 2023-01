Ana Măiţă, detalii tulburătoare despre Ana Oroş: Am cunoscut-o anul trecut, când a fost muşcată prima dată. Se vedeau semnele... / Atac dur la ASPA

Pe Facebook, Ana Măiţă a spus că a făcut nenumărate sesizări cu privire la problema câinilor fără stăpân, însă acestea au rămas fără răspuns.

"Dacă vă ataca maidanezii în București vă pun aici numele celei care "coordonează" în numele primarului Nicușor Dan activitatea ASPA București: Diana Pungă.

Și vă mai las sesizarea pe care am trimis-o acum 2 LUNI la Poliție ca să sesizez neregulile de la ASPA, că nu mai prindeau câini pentru că aveau pline adăposturile unde țin câinii pe banii noștri cu anii!!

Nu mai departe de săptămâna asta se lăudau pe pagina ASPA că au ținut 6 ANI un câine în adăpostul public! Pe banii noștri, in condițiile in care ajutoarele pentru mame, copii, persoane cu handicap au fost desființate de primarul Nicușor Dan!

NICIUN RĂSPUNS, NICIO ASUMARE, NICIO ȘANSĂ SĂ TRĂIM CIVILIZAT!?!", a scris Ana Măiţă pe Facebook.

"Nicuşor Dan mi-a promis, înainte să fie primar". Detalii despre Ana Oroş, de când a fost muşcată prima dată de câini

În primăvara anului trecut, Ana Oroş, tânăra care a murit pe 21 ianuarie 2023, a fost muşcată de câini în aceeaşi zonă a Sectorului 6. Ana Măiţă a stat de vorbă cu ea atunci şi a dat acum detalii despre întâlnirea cu ea.

"A fost sfâşiată a doua oară de câini. Pe Ana Oroş, femeia care a murit astăzi, au mai rupt-o odată câinii în aprilie anul trecut. Era o mânuţă de femeie, avea 50 kg cu bocancii în picioare. Nu mai avea o parte din scalp atunci, îi lipseau bucăţi de carne din mâini şi din picioare. Era o femeie pe care se vedeau urmele sfâşierii. Cu toate astea, ea îşi dorea să nu se mai întâmple asta, voia să lupte în instanţă. Eu am sfătuit-o personal să meargă în instanţă, să îşi ceară drepturile pentru suferinţele trăite, şi să îi tragă la răspundere pe cei care nu şi-au făcut treaba", a spus Ana Măiţă la Antena 3 CNN, într-o emisiune moderată de Gina Vacariu.

Ana Măiţă spune că şi acum, ca şi atunci, sunt de vină aceleaşi persoane. "Atitudine trebuia să ia cine trebuie să o facă şi în aprilie anul trecut. Şi au nume şi prenume. Primul este primarul general Nicuşor Dan. Primăria Generală Bucureşti este singura care are atribuţii în ceea ce priveşte gestionarea câinilor fără stăpân. Nu are nicio relevanţă că s-a întâmplat în Sectorul 6, pentru că numai Primăria Generală are dreptul şi obligaţia să strângă câinii de pe străzi. Nicuşor Dan, când îşi făcea campanie în 2019, mi-a promis personal, cu gura dânsului, că nu există cazul să mai lase câini pe străzi. L-am întrebat şi l-am înregistrat când promitea asta. A devenit primar şi ce a făcut? A delegat coordonarea ASPA către un angajat, Diana Pungă, care are rolul de city manager. Şi care şi-a dorit foarte tare să coordoneze. Din momentul în care a fost delegată să coordoneze ASPA a început să distrugă această administraţie. Şi îmi asum aceste cuvinte", a spus Ana Măiţă.

Cuvinte dure la adresa ASPA

"ASPA, trebuie să înţelegeţi, are unul dintre cele mai mari bugete de care s-a bucurat vreodată, vreo 17 milioane de lei. De banii ăştia se face mai mult PR, nu se capturează câini de pe stradă. Nu mai eutanasiază câini în adăposturile publice şi se laudă cu asta. Adăposturile sunt pline ochi şi atunci care e soluţia găsită? Să nu mai captureze câini de pe stradă, pentru că nu mai au unde să îi ducă.

Avem înregistrări audio în care se dau dispoziţii orale către prinzători să nu mai captureze câini, că nu mai au unde să îi ducă", a mai spus reprezentanta asociaţiei Mame pentru Mame.

