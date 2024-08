Ce ne mai jucăm pe GeForce în luna august. Star Wars: Outlaws, printre preferate

Cel mai recent update pentru GeForce Now aduce o listă de jocuri care vor fi disponibile în cloud pe parcursul lunii august 2024. Abonații se vor putea bucura de numeroase titluri, inclusiv mult așteptatele Star Wars: Outlaws, Visions of Mana și altele.

Cel mai recent update pentru GeForce Now aduce o serie de jocuri noi care vor fi disponibile în cloud pe parcursul lunii august 2024. Abonații vor putea accesa titluri mult așteptate precum Star Wars: Outlaws și Visions of Mana, printre altele, anunță NVIDIA.

Peste jumătate dintre aceste jocuri vor fi disponibile pe GeForce Now în aceeași zi cu lansarea oficială: Warhammer 40,000: Speed Freeks, Ratten Reich, Level Zero Extraction, Gori: Cuddly Carnage și Akimbot.

În plus, oferta de vară GeForce Now este încă activă pentru o perioadă limitată, cu o reducere de 50% la abonamentele Ultimate și Priority.

Jocurile adăugate săptămâna aceasta:

Stormgate Early Access (Steam)

Space for Sale (Steam)

Cyber Knights: Flashpoint (Steam)

Dark and Darker (Steam)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Xbox, disponibil pe PC Game Pass)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Demo (Steam și Xbox)

Jocurile care vor sosi pe GeForce Now în august 2024:

Warhammer 40,000: Speed Freeks (Steam, 6 august)

Ratten Reich (Steam, 9 august)

Level Zero Extraction (Steam, 13 august)

shapez 2 (Steam, 15 august)

Akimbot (Steam, 29 august)

Gori: Cuddly Carnage (Steam, 29 august)

MEMORIAPOLIS (Steam, 29 august)

Visions of Mana (Steam, 29 august)

Breachway (Steam, 30 august)Star Wars Outlaws (Ubisoft Connect, 30 august)

Avatar: Frontiers of Pandora (Steam)

Heading Out (Steam)Nine Sols (Steam)

Saturnalia (Steam)We Were Here Too (Steam)

Ce aduce nou Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws aduce câteva elemente noi și interesante atât în ceea ce privește gameplay-ul cât și povestea, diferite de șablonul clasic al jocurilor open-world realizate de Ubisoft. Iată câteva dintre acestea:

Protagonist și poveste unică: Jocul introduce un nou personaj principal, Kay Vess, o infractoare care navighează prin lumea interlopă a galaxiei Star Wars. Povestea promite o narațiune captivantă și originală, situată între evenimentele din „The Empire Strikes Back” și „Return of the Jedi”.

Explorare planetară diversificată: Star Wars Outlaws oferă jucătorilor posibilitatea de a explora diverse planete din galaxie, fiecare cu propriile peisaje și provocări unice. Fiecare planetă este distinctă, cu ecosisteme și culturi diferite, contribuind la un univers mai variat și dinamic.

Interacțiune și alegeri: Jocul pune accent pe interacțiunile și alegerile jucătorului. Deciziile pe care le iei influențează povestea și relațiile cu diferitele facțiuni din joc, oferind un nivel mai profund de imersiune și personalizare a experienței.

Dinamici de gameplay variate: Deși păstrează elementele clasice de gameplay ale Ubisoft, cum ar fi vânătoarea și luptele, Outlaws introduce dinamici noi, inclusiv lupte spațiale și misiuni de contrabandă. Acestea adaugă o dimensiune suplimentară jocului, făcându-l mai dinamic și interesant.

Grafică și tehnologie avansată: Utilizând tehnologia de ultimă generație, jocul promite o grafică impresionantă și un nivel ridicat de detalii vizuale, aducând universul Star Wars la viață într-un mod spectaculos.

Star Wars Outlaws pare să ofere pe de-a'ntregul o experiență fresh și captivantă, reușind să se detașeze de formula tradițională a jocurilor open-world Ubisoft și aducând inovații care ar putea atrage atât fanii Star Wars cât și jucătorii de jocuri video în general.

