Ce ne așteaptă în 2025, subiect despre care nu vorbește nimeni. Elena Cristian: Mie îmi dă frisoane

Elena Cristian a exprimat preocuparea că, până acum, nu există o viziune clară sau o proiecție a bugetului pentru anul 2025, ceea ce o neliniștește în privința viitorului economic.

„Pe mine mă interesează să văd bugetul pe anul viitor, să văd care sunt proiecțiile și cum vede actualul Guvern, până la un nou guvern, proiecția pe anul viitor, doar că în acest moment nu avem nimic creionat, nu există niciun fel de viziune asupra a ceea ce se va întâmpla în 2025 și asta, sincer să vă spun, mie îmi dă frisoane.”, a spus Elena Cristian.

România are o economie dependentă

Ford a anunțat că va renunța la 4.000 de locuri de muncă în Europa, devenind astfel cel mai recent producător auto care reduce costurile din cauza încetinirii creșterii vânzărilor de mașini electrice și a concurenței din partea producătorilor chinezi. Dintre acestea, 2.900 de locuri vor fi desființate în Germania și 800 în Regatul Unit. De asemenea, compania a redus producția de noi modele electrice din cauza condițiilor economice dificile.

România contribuie semnificativ la buget prin colateralele industriei auto, fiind unul dintre principalii furnizori de venituri. Elena Cristian a fost întrebată cum arată România din această perspectivă. Ea a subliniat că economia României este dependentă de evoluțiile economiilor altor țări și de cum merg acestea, iar acest lucru provoacă neliniște în privința perspectivelor din 2025.

„Asta ne arată încă o dată că România are o economie dependentă, dependentă de ceea ce se întâmplă în alte țări, de economiile altor state și de felul în care merg aceste economii. Tocmai de aceea am folosit cuvântul frisoane. Am spus că nu mă simt foarte confortabil cu ceea ce urmează să se întâmple în 2025, observând și ceea ce se întâmplă la nivel european, ceea ce se întâmplă în economiile de care noi depindem, fie prin ceea ce produce aici, colateral, prin piesele pe care le producem pentru toate aceste industrii, fie prin dependența directă de toate aceste economii.

Se vede o încetinire a economiilor. Noi nu am reușit să mai pornim. Până acum ceva ani, motoarele de creștere economică erau agricultura, care a rămas destul de jos, nu mai este nici măcar în top 3, cei care ne-au condus nu au reușit să o mai ducă în top 3 și toate celelalte motoare care țineau direct de noi au încetinit. De aceea spun că va fi o perioadă în care România va fi afectată și prin ceea ce se întâmplă în economiile altor state.”, a spus Elena Cristian la România TV.

