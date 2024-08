Ce înseamnă ia pentru o avocată româncă din Madrid: "Când o port, mă simt mai frumoasă, dar și mai aproape de casă" - VIDEO

Cristiana Uzuna, o avocată româncă din Spania, a declarat, în emisiunea Tradiții românești în diaspora, difuzată pe canalele ȘtiriDiaspora și DCNews, că, în momentul în care poartă ia românească, se simte "mai frumoasă" și mai "aproape de casă". Ea a răspuns invitației lui Flaviu Predescu și a participat la emisiune îmbrăcată în ie.

"Am o colecție întreagă de ii, iar în săptămâna când celebrăm bluza românească, port în fiecare zi câte una. Astăzi este aceasta roșie. Ne-am asortat fără să discutăm înainte. Unele le-am cumpărat. Unele le-am moștenit de la bunica, iar cele moștenite de la bunica au ajuns la nepoata mea, pentru că mi le-a cerut și atunci am rămas cu cele pe care mi le-am cumpărat eu. Cred că am aproape câte una din fiecare regiune, ultima achiziție fiind chiar din Alba.

Zilele acestea îmi va ajunge și coletul cu ia din Alba, care îmi lipsea din colecție. Vreau să spun că de fiecare dată când port această ie mă simt mai aproape de casă, mai aproape de rădăcini și, de ce să nu spun, chiar mai frumoasă", spune românca.

Cristiana Uzuna spune că spaniolii îi cer detalii despre ia românească.

"Îmi place când spaniolii sau străinii care nu cunosc ia noastră îmi cer detalii despre ea și am posibilitatea de a le vorbi despre ia românească, despre ce înseamnă ea pentru români, dar și pentru zona din care facem parte. Este o modă ancestrală, ca să vorbim în termeni moderni, dar să nu uităm rădăcinile", spune Cristiana Uzuna.

"Obiceiurile românești se pot exporta la propriu. Ia vine din țară și ajunge tocmai la Madrid. Cum vezi lucrul acesta?", a întrebat Flaviu Predescu.

"Este un lucru extraordinar. Cred că, dacă putem spune așa, femeile, româncele, pot să fie diplomații cei mai de seamă atunci când purtăm ia. De ce? Pentru că așa cum poartă românca ia, nu poate să o poarte o spanioloaică. La fel cum o româncă nu poate purta un kimono la fel de bine ca o femeie din Japonia. Iar noi când purtăm ia, ne purtăm istoria, ne purtăm rădăcinile, ne purtăm mândria și arătăm că suntem o națiune care are rădăcini milenare și unde frumosul este parte esențială din noi, pentru că s-a exportat foarte mult, chiar prea mult o imagine care nu este caracteristică României și românilor, adică numai lucrurile negative.

Eu nu cred că există națiuni perfecte. Fiecare pădure are uscăturile ei. În schimb, fiecare dintre noi, acolo unde suntem, cred că avem o obligație sufletească, emoțională, să facem tot ce stă în puterile noastre ca să arătăm partea frumoasă, estetica României. Ia este, din punctul meu de vedere, parte din brandul național pe care noi cu toții trebuie să-l cultivăm", mai spune avocata româncă din Madrid.

Urmărește emisiunea integrală:

Tradiții românești în diaspora



Tradiții românești în diaspora este un proiect finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni prin care se dorește sprijinirea românilor care locuiesc în străinătate să descopere și să redescopere tradiții și obiceiuri românești, prezentate într-o formă creativă și interactivă, beneficiind de expunerea unor experiențe personale, dar și de informații documentate științific, existente în patrimoniul bibliotecilor din România.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar vin să sprijine într-o notă originală și bine fundamentată teoretic, misiunea de a încuraja sentimentul de mândrie al românilor, indiferent că se află în țară sau străinătate, pentru valorile tradiționale, laice, creștine sau precreștine.

