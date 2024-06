Ce facem cu șoferii drogați în trafic? Comisar-șef Andrieș: "Numărul conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive s-a redus" /video

În cea mai recentă ediție a emisiunii "Culisele Justiției", moderată de Laura Duță, invitat a fost comisarul-șef de poliție Cristian Andrieș, ofițer specialist în cadrul Direcției Rutiere a Inspectoratului General al Poliției Române. Discuția s-a concentrat pe câteva subiecte esențiale: situația accidentelor grave pe șoselele din România, impactul negativ al șoferilor care conduc sub influența drogurilor și măsurile adoptate de polițiștii rutieri pentru a preveni accidentele mortale. Alte subiecte importante abordate au fost noile echipamente introduse în dotarea Poliției Rutiere și modificările legislative recente privind șoferii consumatori de droguri, inclusiv primele rezultate obținute după implementarea acestor schimbări.

Cristian Andrieș a abordat problema șoferilor consumatori de substanțe psihoactive și a vorbit despre măsurile luate de Poliția Română pentru combaterea acestor comportamente.

"Acțiunile pentru depistarea și sancționarea, în special a conducătorilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive sunt desfășurate în mod susținut, în special în perioada weekend-ului, în perioada sezonului estival sau în preajma oricăror spectacole, concerte sau alte asemenea evenimente, polițiștii rutieri acționând tocmai pentru a-i depista și a-i sancționa pe cei care încarcă normele rutiere.

Numărul acestor conducători aflați sub influența substanțelor psihoactive s-a redus, cel mai probabil datorită faptului că activitățile sunt realizate în mod susținut și constant și probabil că foarte mulți își dau seama că nu mai au un sorți de izbândă, exact cum spuneați în cazul menționat dumneavoastră mai devreme, a celui care a vrut să iasă doar până la colțul străzii.

Aceasta nu este o justificare. Vă dați seama că până la colțul străzii putea să omoare pe cineva, tocmai de aceea activitățile vor fi în continuare realizate la fel, tot în mod susținut, mai ales că acum va începe și acest sezon de vară, când majoritatea vor merge în special către zona de litoral. Acolo vor fi concentrate și activitățile polițiștilor rutieri, vor fi suplimentate efectivele din zona litoralului, se va acționa, așa cum spuneam și mai devreme, cu autospeciale având în dotare etiloteste și drug-teste tocmai pentru a-i depista pe cei care încalcă aceste norme rutiere.

Vom beneficia de sprijinul motocicliștilor pe care îi avem, se va acționa în trafic tocmai pentru a-i depista cu mai mare ușurință pe cei care, până și prin modul în care conduc, ne dau indicii că nu sunt conducători care conduc corespunzător. Acestea sunt indicii pentru noi pentru a fi opriți în trafic, verificați și testați din punct de vedere al consumului de alcool sau de substanțe psihoactive", a spus Cristian Andrieș.

Comisarul-șef Cristian Andrieș a vorbit și despre activitățile preventive pe care le desfășoară Direcția Rutieră în rândul tinerilor.

"De asemenea, așa cum am mai precizat, pe lângă aceste activități de impunere a legii, polițiștii rutieri, inclusiv pe acest segment al consumului de substanțe psihoactive, desfășoară și activități preventive, în special în rândul tinerilor între 18 și 25 de ani, acolo unde poate exista tentație din cauza anturajului și din alte considerente. Acolo se întâlnesc cele mai multe cazuri de conducători de autovehicule aflați sub influența substanțelor psihoactive, tocmai de aceea activitățile preventive ale polițiștilor rutieri se îndreaptă și către acest segment.

Că tot vorbeam mai devreme de dotare, inclusiv pe partea de prevenție, polițiștii rutieri, la nivel național, se bucură de cele 45 de laboratoare de educație rutieră. Sunt, pe românește, niște dubițe dotate special tocmai să ne ajute să desfășurăm activități preventive cu laptopuri, cu programe speciale pentru categoriile de vârstă. Adică se poate merge atât în grădinițe, cât și în școli generale, dar și la licee și mai departe la universități pentru a transmite un mesaj concret și țintit către respectivele categorii de participanți la trafic.

Astfel că dacă mergem, de exemplu, într-o grădiniță, mergem cu principalele reguli: pe unde să traversăm, ce înseamnă culoarea roșie a semaforului, treptat ajungem către cei de vârsta 15-16 ani, care se pregătesc să obțină un permis de conducere, iar acestora trebuie să le explici riscurile la care se expun, lipsa de experiență, care trebuie ușor-ușor dobândită, iar apoi pentru cei care, să spunem, au peste 18 ani, acolo este cu totul altceva.

Deja vorbim despre niște deținători de permis, acolo trebuie să venim cu teme adaptate vârstei, iar lor le explicăm, în special, normele rutiere, riscurile la care ei se expun atunci când nu respectă normele rutiere, în special dacă conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor. Am văzut că discutați și mai devreme cu antrevorbitorul meu despre sancțiunile de care sunt pasibili conducătorii de autovehicule dacă sunt depistați în trafic, aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor și dacă produc evenimente soldate cu victime.

Deci riscurile la care se expun aceștia sunt foarte mari și de fiecare dată când avem posibilitatea, încercăm să le explicăm tuturor categoriilor de participanți la trafic, fie că e vorba de copii, fie că e vorba de vârstnici, pentru că și la vârstnici, pe de altă parte, sunt elemente de luat în calcul: poate au vederea mai puțin dezvoltată, adică ar putea apărea, de exemplu, în acest caz al vârstnicilor, alte riscuri, alte pericole la care aceștia sunt expuși în situația în care nu respectăm normele rutiere", a conchis comisarul-șef.

