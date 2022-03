Ce este cafeaua verde? Tot ce trebuie să știi înainte să o consumi

Boabele de cafea verde sunt pur și simplu boabe obișnuite de cafea care nu au fost prăjite și rămân complet crude. Rețineți că o cană din această băutură verde deschis nu va avea gustul cafelei prăjite cu care v-ați obișnuit, deoarece are o aromă mult mai blândă. Se spune că are mai mult un gust de ceai de plante decât de cafea. În plus, profilul său chimic este destul de diferit de cel al cafelei prăjite, deși originile lor sunt similare.