Ce e în pâinea şi salamul românilor? Bulai: "E-urile sunt folosite din antichitate!" / Vâlcu -"Dacă ți-l faci singur, ajungi la 20 lei un sandviş"

În ediţia din acest weekend, sociologul Alfred Bulai şi jurnalistul Val Vâlcu au adus la masa discuţiilor unul din cele mai "savuroase" subiecte pentru români: E-urile sau, cum zic toţi, "chimicalele" din mâncare. Bulai atrage atenţia că trebuie ţinut cont şi de preţul cu care achiziţionăm unele alimente. Dacă nu dăm foarte mulţi bani pe un desert sau o conservă, atunci să nu ne aşteptăm să fie de calitate superioară şi doar din ingrediente naturale.

Alfred Bulai: Sunt mai multe probleme la noi. Când te duci în supermarket şi vezi 5-6 lei o prăjitură, la ce te aştepţi? Numai frişcă, dacă ar fi o frişcă pe bune şi nu o cremă de-aia albă de o tai cu cuţitul a doua zi, ar fi jumătate din preţ! Adică... trebuie să-nţelegi! A zis un producător de carne - "Mă, copii, voi vreţi salamul din carne în condiţiile în care e mai ieftin decât carnea de porc? Ne-am tâmpit? Să-l şi procesăm să-l vindem mai ieftin?" E clar că nu poţi la o sumă foarte mică să ai nu ştiu ce pretenţii!

Val Vâlcu: Auzeam la radio cum acest ONG, care în fiecare săptămână găseşte alte şi alte nereguli în pate, în salam, în biscuiţi etc., a descoperit nu ştiu ce E-uri în nu ştiu ce, de parcă E-urile ar fi ceva rău. Sunt E-uri validate, cele mai sigure dar... mă rog. Şi zicea că pateul are nu ştiu câte E-uri, că şoriciul are 60% apă... E exact cum spui. E 3-4 lei o cutiuţă de pateu. Dacă iei ficatul de găină şi mai pui nişte unt îţi ies 20 de lei să faci un sandviş!

Alfred Bulai: Acum, sigur că trebuie să-ţi educi populaţia! Şi cu E-urile e o întreagă discuţie. Oţetul, sarea... toate astea sunt E-uri şi sunt folosite din antichitate. Nu se întâmplă numai la noi. În spaţiul occidental, în anii '60, pe toate scria "conţine conservanţi" şi era de bine, pentru că nu se stricau.

Val Vâlcu: Eu, după regula asta, iau muştarul. Vezi câte jumătate de kilogram de muştar sau un borcan şi scrie "nu conţine conservanţi." Păi, bun, mănânc două linguriţe şi restul la gunoi. Şi după aia ne plângem de risipă.

Alfred Bulai: Tocmai pentru că nu se înţelege exact ce şi cum. Sigur că sunt şi chimicale chimicale, dar asta-i altă poveste. E ceea ce numesc eu incompetenţa structurală pe care o au oamenii vis-a-vis de viaţa obişnuită în care nu ştiu, de fapt, ce conţine etc. Noi ştim să facem pâine, dar pâinea pe care o cumpărăm... habar n-avem! Dacă îţi citesc lista nu ştii ce-au folosit ăia acolo! Dar sunt tot felul de chestii de afânare...

