Ce așteptări au bucureștenii de la următorul președinte: Nu cred că se va schimba ceva, dar sunt mai optimistă

Majoritatea celor prezenți erau persoane vârstnice, cu pași mărunți și priviri adânci, ce păreau să poarte în ele o întreagă istorie. Deși nu erau la primul lor vot, pentru ei fiecare buletin pus în urnă era un gest de speranță, un semn că nu au renunțat încă la ideea unui viitor mai bun. Poate că schimbările dorite nu vor veni imediat, poate că lucrurile vor rămâne așa cum le știu, dar fiecare vot reprezenta o speranță la mai bine. Atunci când își aleg candidatul, cei mai în vârstă se gândesc la un viitor mai sigur, la pensii mai mari și la mai multă speranță pentru copiii lor, ca aceștia să nu mai fie nevoiți să plece din țară în căutarea unui trai mai bun. Pe de altă parte, tinerii nu au fost prea mulți. La nivel național, din cei peste un milion de tineri sub 25 de ani care pot vota pentru prima dată la alegerile prezidențiale din 2024, doar aproximativ 500.000 și-au exercitat dreptul de vot până acum.

„Nu cred că se va schimba ceva, dar sunt mai optimistă”

Până la ora 15:00, Biroul Electoral Central a anunțat că 32,02% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale au votat duminică la primul tur al alegerilor prezidențiale, dintre care 50,1% erau femei și 49,9% bărbați.

La fiecare alegere, speranțele sunt mari, iar așteptările, de asemenea. „Am așteptări să fie un om corect, care să muncească pentru România, pentru securitatea noastră și pentru interesele oamenilor. Nu vreau să mai vedem aceleași erori de până acum, să vedem politici care chiar se axează pe binele nostru și nu pe alte interese ascunse.” Așa își începe povestea o doamnă pensionară, care a urmărit îndeaproape campania electorală și, ca mulți dintre noi, a observat neajunsurile și neregulile din politică. „Am fost foarte mulțumită de presă, că a scos la lumină toate aspectele negative, tot ce trebuia să știm. Măcar așa, poate, politicienii vor învăța din greșelile lor”, spune Rodica, cu un ton ușor critic, dar și cu speranță.

„Să fie corecți”

Pentru ea, corectitudinea este esențială: „Să fie corecți în ce fac, să fie atenți, să fie drepți. Să fie corecți și la avioane, și la firme, să nu mai existe înșelătorii și interese ascunse.” Este clar că nu se așteaptă la miracole, dar se gândește la un viitor mai stabil, unde România să se bucure de pace și securitate. „Să nu avem război, chiar dacă se ceartă pe toate părțile. Să fie bine pregătiți pentru orice, și intern, dar mai ales extern. Politica externă e crucială, pentru că nu trebuie să lăsăm pe alții să decidă în locul nostru. Vrem ca și noi să avem un cuvânt de spus.”

Și totuși, în ciuda pesimismului care poate uneori să vină cu vârsta, optimismul o însoțește pe doamna aceasta. „Nu cred că se va schimba ceva radical, dar sunt mai optimistă. Poate, cine știe, dacă toată lumea face câte un pas mic, poate ajungem acolo unde vrem.” Poate că nu va fi o schimbare mare de la început, dar pentru ea și pentru mulți alții ca ea, un mic semn de schimbare este suficient pentru a păstra speranța vie, ne-a spus Rodica, o pensionară din București.

Georgeta Dancovici are așteptări mari de la viitorul președinte al României, mai ales în ceea ce privește apropierea acestuia de realitățile oamenilor de rând. „Mi-aș dori ca noul președinte să nu fie un plimbăreț, să nu uite de cei care l-au ales. Mulți ajung acolo sus și se schimbă, uită de restul, dar sper că acesta nu va face la fel. Are o educație diferită, e mai sobru și mai serios, poate înțelege mai bine ce se întâmplă în țară.”

Deși recunoaște că a fost o alegere greu de făcut, Georgeta speră că președintele ales va reuși să aducă schimbări semnificative. „Fiecare candidat avea câte un schelet în dulap, dar trebuie să alegem pe cineva care poate face ceva concret.” Ea își dorește în mod special să vadă liniște în țară și să se rezolve problemele cu care se confruntă oamenii. „Tineretul e baza societății. Dacă nu le asiguri un loc de muncă, o casă, o familie, nu vom avea nicio șansă ca națiune”, spune Georgeta, subliniind cât de important este să investim în viitorul tinerelor generații.

„Am votat pentru stabilitate”

„Să fie un om de bună credință și să ne apere interesele. În primul rând, pot să vă spun că am votat pentru stabilitate. Și cu asta am spus tot. Până acum a fost instabilitate, din moment ce am ajuns și la referendum pentru Primăria Generală a Capitalei. Suntem într-un moment de cumpănă, dar sperăm la stabilitate, mă repet”, ne-a declarat Claudia.

„Având în Vedere multitudinea de candidați, consider că votul meu a fost cel mai potrivit pentru cei înscriși și nu neapărat pentru funcția de președinte, deoarece candidații nu ni se par cei mai potriviți pentru această funcție. Votul meu merge, totuși, către o persoană pregătită care să ne reprezinte atât național, cât și internațional”, a spus o tânără.

